Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
22/09/2026 10:23:00

Trapani, addio a Patrizia Maria Scalabrino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/trapani-addio-a-patrizia-maria-scalabrino-450.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Patrizia Maria Scalabrino, insegnante e moglie del diacono Francesco Garuccio.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità diocesana trapanese. Il vicario generale della Diocesi di Trapani, don Alberto Genovese, ha invitato il clero e la comunità a stringersi nella preghiera e nell’affetto attorno al diacono Francesco e alla sua famiglia.

Patrizia Maria Scalabrino era insegnante e nel corso degli anni aveva accompagnato con il suo lavoro e la sua presenza la crescita di tanti studenti.

La camera ardente sarà allestita presso l’abitazione della famiglia Garuccio.

I funerali saranno celebrati mercoledì 23 settembre 2026 alle ore 15:00 nella chiesa parrocchiale Nostra Signora di Lourdes, in via Virgilio a Trapani.


Se ne sono andati | 2026-09-19 09:38:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/marsala-addio-a-giuseppina-rizzuto-250.jpg

Marsala, addio a Giuseppina Rizzuto

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppina Rizzuto, di 87 anni.   La camera ardente è stata allestita presso la Sala del Commiato Grupposo, in piazza Castello 3 a Marsala.   I funerali saranno celebrati...

Se ne sono andati | 2026-09-22 10:23:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/1790065472-0-trapani-addio-a-patrizia-maria-scalabrino.jpg

Trapani, addio a Patrizia Maria Scalabrino

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Patrizia Maria Scalabrino, insegnante e moglie del diacono Francesco Garuccio.La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità diocesana trapanese. Il...