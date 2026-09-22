Trapani, addio a Patrizia Maria Scalabrino

22/09/2026 10:23:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Patrizia Maria Scalabrino, insegnante e moglie del diacono Francesco Garuccio.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità diocesana trapanese. Il vicario generale della Diocesi di Trapani, don Alberto Genovese, ha invitato il clero e la comunità a stringersi nella preghiera e nell’affetto attorno al diacono Francesco e alla sua famiglia.

Patrizia Maria Scalabrino era insegnante e nel corso degli anni aveva accompagnato con il suo lavoro e la sua presenza la crescita di tanti studenti.

La camera ardente sarà allestita presso l’abitazione della famiglia Garuccio.

I funerali saranno celebrati mercoledì 23 settembre 2026 alle ore 15:00 nella chiesa parrocchiale Nostra Signora di Lourdes, in via Virgilio a Trapani.