Marsala, addio a Gaetano Gurgone, medico psichiatra

22/09/2026 10:44:00

È venuto a mancare Gaetano Gurgone, medico psichiatra che ha dedicato la sua vita alla cura, all’ascolto e all’aiuto degli altri. Nel corso della sua professione ha accolto e accompagnato tante persone, lasciando una traccia profonda nelle loro vite.

Amava la natura, la vita e le persone. Chi gli ha voluto bene lo ricorda per la sua capacità di esserci, di ascoltare senza giudicare e di tendere la mano a chi ne aveva bisogno.

La figlia Valeria e la moglie Rosellina, insieme ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, lo salutano con amore e gratitudine. Il bene che ha fatto continuerà a vivere nelle persone che ha incontrato.

I funerali saranno celebrati domani, 23 settembre, alle ore 17:00, presso la Chiesa del Carmine a Marsala.

Il servizio funebre è gestito dall'impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.