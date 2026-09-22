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» Sanità
22/09/2026 15:24:00

Marsala, quattro ore all'ospedale per una visita ... che salta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/1790083541-0-marsala-quattro-ore-all-ospedale-per-una-visita-che-salta.jpg

Quattro ore in ospedale per una visita cardiologica già prenotata. Poi, alla fine, niente visita e appuntamento da rifare. È quanto denuncia un cittadino di Marsala, che racconta il disservizio vissuto insieme alla moglie all’ospedale “Paolo Borsellino”.

La donna aveva una visita programmata nel reparto di Cardiologia alle 15. Secondo quanto riferito dal marito, per quel pomeriggio erano previste appena tre prestazioni. Eppure le ore sono trascorse senza che arrivasse il suo turno.

 

L’attesa fino alle 18.30

 

La coppia racconta di essere rimasta in reparto fino alle 18.30. A quel punto, sempre secondo la segnalazione, delle tre visite previste ne erano state effettuate soltanto due.

La cardiologa avrebbe quindi spiegato di non poter garantire anche la terza prestazione perché contemporaneamente impegnata nelle attività del reparto.

Una situazione che ha lasciato perplesso il cittadino: dopo circa quattro ore trascorse in attesa, la moglie non era stata ancora visitata e non vi erano certezze sui tempi.

 

“Siamo andati via e dobbiamo prenotare di nuovo”

 

Alla fine la coppia ha deciso di lasciare l’ospedale.

“Dopo quattro ore di attesa abbiamo lasciato il reparto di Cardiologia per fissare un altro appuntamento”, scrive il cittadino nella segnalazione inviata a Tp24.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che suscitano maggiori domande: non soltanto la lunga attesa, ma anche la necessità di ripartire con una nuova prenotazione per una visita che era già stata regolarmente programmata.

 

Cosa è successo in Cardiologia?

 

La domanda è inevitabile: come può una prestazione fissata per le 15 saltare dopo quasi quattro ore perché il medico deve contemporaneamente occuparsi dell’attività ordinaria del reparto?

Il racconto, naturalmente, rappresenta la versione fornita dal paziente e dovrà essere verificato dall’Asp di Trapani, che potrà chiarire quali fossero quel giorno le condizioni organizzative della Cardiologia del “Paolo Borsellino”, se vi siano state emergenze o altre esigenze assistenziali e per quale motivo la visita non sia stata eseguita.

Resta, intanto, il dato concreto denunciato dalla coppia: appuntamento alle 15, quasi quattro ore di attesa e visita cardiologica alla fine non effettuata.









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