Palermo, comunione e cresima insieme dopo cinque anni: eserventi in rivolta

Diocesi di Trapani, Fragnelli apre l’anno pastorale: “Custodire i semi dell’umano”

È nel segno della semina, dell’ascolto e della corresponsabilità che la Diocesi di Trapani ha aperto ufficialmente il nuovo Anno Pastorale 2026/2027. L’appuntamento si è svolto ieri ad Erice, nella chiesa...