Trapani tra turismo, MaB e BRT, d'Alì: "Servono scelte coraggiose"

22/09/2026 06:00:00

Ventidue buyer internazionali in arrivo nella Sicilia occidentale, sessanta operatori locali pronti a incontrarli, il progetto con la Tunisia e la partecipazione al TTG di Rimini. Ma anche il BRT di Trapani, le polemiche sulla mobilità e la candidatura dell'area MAB UNESCO. Sono diversi i temi affrontati da Rosalia d'Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale e assessora del Comune di Trapani, nel corso dell'intervista a Buongiorno24.

Ventidue buyer alla scoperta della Sicilia occidentale

Ottobre sarà un mese particolarmente intenso per il Distretto. Dal 4 al 7 arriveranno 22 buyer internazionali, venti europei e due statunitensi, selezionati tra operatori interessati all'offerta turistica della Sicilia occidentale.

Dopo un tour delle località aderenti al Distretto, il 6 ottobre a Castellammare del Golfo è previsto un incontro B2B con 60 operatori turistici del territorio.

«Sono buyer realmente interessati al tipo di offerta che siamo in grado di proporre – spiega d'Alì –. Vengono qui proprio per chiudere accordi di business e acquistare delle vacanze che poi potranno vendere nei loro territori di riferimento».

Sempre a ottobre arriverà una delegazione tunisina nell'ambito di un progetto Interreg Italia-Tunisia di cui il Distretto è capofila. Partner è la DMO di Mahdia. «Non è soltanto un gemellaggio – sottolinea d'Alì –. Costruiremo parallelamente itinerari in Sicilia occidentale e in Tunisia che possano consentire al turista di sceglierci come destinazione anche oltre il periodo strettamente estivo».

Dal 14 al 16 ottobre il Distretto sarà inoltre al TTG di Rimini, all'interno dello spazio della Regione Siciliana, dove presenterà la destinazione Sicilia occidentale.

Marsala e l'ipotesi di una propria DMO

D'Alì interviene anche sulle indiscrezioni relative alla possibilità che Marsala possa lavorare alla creazione di una propria DMO.

«Non credo che stiano lavorando per creare una DMO», afferma, ricordando che Marsala è già socio del Distretto Turistico Sicilia Occidentale.

Secondo d'Alì, durante la campagna elettorale gli operatori turistici marsalesi avevano inserito l'ipotesi di una DMO cittadina in un documento sottoposto ai candidati. Una prospettiva che, a suo giudizio, non impedisce comunque al Comune di sviluppare una propria strategia di comunicazione turistica.

«Ogni Comune può avere una propria linea di comunicazione. San Vito Lo Capo, Erice, Castellammare e Trapani lo fanno già. Non è conflittuale, può essere soltanto rafforzativo».

BRT, d'Alì: «Una scelta coraggiosa»

Sul fronte cittadino, uno dei temi è il nuovo BRT di Trapani. D'Alì difende la scelta dell'amministrazione, pur riconoscendo le critiche che hanno accompagnato il progetto.

«In teoria è un'iniziativa estremamente valida e interessante. In molte città un trasporto pubblico che funziona è un valore aggiunto», afferma.

L'assessora parte soprattutto dal problema del traffico nella zona della Marina e del centro storico: «Era un tema assolutamente da affrontare, un tema difficile. Abbiamo avuto tantissime critiche e tante ancora ne prenderemo, ne siamo consapevoli, però abbiamo avuto almeno il coraggio di cercare una soluzione per snellire il traffico urbano all'ingresso della città».

Per d'Alì il nodo sarà anche modificare le abitudini dei cittadini: «Noi al Sud prendiamo la macchina in qualsiasi momento della giornata per fare qualsiasi cosa. Però bisogna avere anche il coraggio di una scelta. Questa amministrazione ha avuto il coraggio, anche impopolare, di farla».

La candidatura MAB UNESCO e il porto

Infine la candidatura dell'area MAB UNESCO e le perplessità arrivate dal mondo portuale sulla delimitazione dell'area.

«Trovo questa candidatura una cosa estremamente importante», dice d'Alì. L'assessora riconosce però la necessità di tenere conto delle esigenze legate alle attività portuali: «Chi si occupa del porto ha il diritto di dire la sua».

La strada, secondo d'Alì, deve essere quella del confronto: «Essere riconosciuti come area MAB UNESCO, secondo me, crea una grandissima opportunità anche di visibilità turistica ed economica. Non è giusto, però, non tenere conto degli interessi di chi si occupa del porto».

La candidatura, ricorda, è ancora all'inizio del suo percorso: «Speriamo che venga riconosciuta». Un altro dossier che mette insieme tutela ambientale, sviluppo e promozione turistica del territorio.



