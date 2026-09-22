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Politica
22/09/2026 20:00:00

Regionali: il M5S prepara il programma. Convention in autunno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/regionali-il-m5s-prepara-il-programma-covention-in-autunno-450.jpg

Dopo la convention di Nova a Milano, il Movimento 5 Stelle si prepara a definire gli ultimi punti del programma in vista delle prossime elezioni regionali in Sicilia. Il coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola, annuncia per l’autunno una convention nell’Isola, durante la quale il programma sarà presentato ai cittadini e alla coalizione.

«Assieme alla nostra comunità faremo gli ultimi ritocchi al programma per le elezioni regionali, anche alla luce delle indicazioni arrivate ieri da Nova», afferma Di Paola. L’obiettivo, spiega, è arrivare a una proposta basata su interventi concreti, evitando misure che considera prevalentemente propagandistiche.

 

Il caro prezzi e il potere d’acquisto delle famiglie

Nel suo intervento, Di Paola pone l’accento sulla situazione economica delle famiglie, richiamando l’aumento dei prezzi dei carburanti e il conseguente incremento del costo della vita.

«Non ci interessano i colpi ad effetto alla Cetto la qualunque, tipo abolizione del bollo, che poi è solo l’esenzione per un anno», sostiene il coordinatore regionale del M5S, secondo il quale il beneficio verrebbe rapidamente assorbito dall’aumento dei costi dei carburanti e della spesa quotidiana.

Per Di Paola, il quadro sociale è caratterizzato da una crescente difficoltà per le famiglie e dal rischio di un ulteriore indebolimento del ceto medio. «I nuovi poveri aumentano e il ceto medio rischia di sparire», afferma.

 

Sanità e liste d’attesa al centro del programma

Tra le priorità indicate dal Movimento 5 Stelle figura soprattutto la sanità. Di Paola critica duramente l’operato del governo regionale guidato da Renato Schifani e sostiene che in questi anni non siano state realizzate riforme strutturali all’altezza delle esigenze dell’Isola.

«Sulla sanità in particolare sono stati un disastro, è qui che si deve cambiare completamente registro», dichiara. Nel mirino finiscono anche le liste d’attesa, che secondo il coordinatore pentastellato restano un problema irrisolto nonostante gli impegni annunciati.

Di Paola denuncia inoltre le difficoltà che, a suo giudizio, stanno affrontando molti cittadini nell’accesso alle cure e richiama le condizioni di ospedali e pronto soccorso, che definisce «al collasso».

 

Più sostegni alle famiglie

Accanto alla sanità, il M5S intende puntare sul welfare e sulle politiche di sostegno alle famiglie. «Da puntare anche, e pesantemente, sul welfare e su misure di sostegno alle famiglie che non arrivano più a fine mese», afferma Di Paola.

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle rivolge infine un duro attacco alla maggioranza di centrodestra, accusandola di essere «una palla al piede per la Sicilia» e contestando il ripetersi di vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti politici o persone nominate dalle istituzioni regionali.

Le proposte del M5S saranno ora ulteriormente definite attraverso il confronto interno alla comunità del Movimento, prima della convention siciliana annunciata per l’autunno.









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