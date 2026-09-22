Il campobellese Mario Passanante secondo al Gran Premio Nuvolari 2026

22/09/2026 11:00:00

Tre giorni di gara, circa 1.100 chilometri attraverso l’Italia e una sfida di altissimo livello. Il 36° Gran Premio Nuvolari si chiude con una grande soddisfazione per il campobellese Mario Passanante, che insieme al navigatore Riccardo Riboldi conquista un prestigioso secondo posto assoluto al volante di una Fiat 508 C del 1937.

Un risultato straordinario in una delle competizioni di regolarità più importanti e selettive del panorama internazionale, che ha visto al via 280 equipaggi provenienti da tutto il mondo.

Per Passanante, al termine della gara, la soddisfazione è evidente:

“Epilogo straordinario dopo 3 giorni e 1100 km in giro per l’Italia… secondo assoluto e gran bella soddisfazione. Grazie a Riccardo Riboldi per l’occasione, mio navigatore”.

A conquistare la vittoria è stato l’equipaggio numero 5 formato da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, protagonisti al volante di una Fiat 508 S del 1935. Sul terzo gradino del podio sono invece saliti Alberto Aliverti e Yuri Merlo, con una Fiat 508 C del 1937. Continua a leggere su motoriedintorni.com



