Meteo Sicilia oggi 22 settembre: sole a Trapani e Marsala. Domani cambia qualcosa

22/09/2026 08:23:00

La Sicilia oggi si divide ancora una volta in due. Martedì 22 settembre il tempo sarà stabile e quasi estivo sulla parte occidentale dell’Isola, mentre l’instabilità continuerà a interessare soprattutto i settori centro-orientali. Trapani e Marsala restano fuori dalle zone di allerta gialla, con sole, qualche nube e temperature fino a 28-29 gradi.

Insomma, sulla costa occidentale l’autunno per il momento ha mandato soltanto un biglietto da visita.

Trapani, sole e fino a 29 gradi

A Trapani la mattinata parte con circa 22-23 gradi e cielo poco nuvoloso. Nel corso della giornata prevarranno le schiarite, con una temperatura massima compresa tra 28 e 29 gradi.

Le precipitazioni saranno molto poco probabili e la giornata dovrebbe trascorrere senza fenomeni significativi.

Il vento soffierà prevalentemente dai quadranti settentrionali e nord-orientali, generalmente debole o moderato, con valori attorno ai 10-20 km/h.

Marsala, ancora una giornata quasi estiva

Quadro simile a Marsala, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con qualche velatura nel pomeriggio.

Le temperature saranno comprese indicativamente tra 21-23 gradi di minima e 27-29 di massima.

Il vento soffierà soprattutto da Grecale, debole al mattino e localmente più sostenuto nel pomeriggio e in serata.

Per chi aveva già archiviato l’estate, cattive notizie: il guardaroba può aspettare ancora un po’.

Mare poco mosso

Lungo la costa trapanese il mare sarà generalmente poco mosso.

Davanti a Trapani le onde resteranno attorno ai 30-40 centimetri, mentre sul versante marsalese potranno raggiungere localmente 50-60 centimetri.

Non sono previste condizioni di mare particolarmente agitato né allerte specifiche per vento forte sulla Sicilia occidentale.

Allerta gialla in Sicilia, ma non nel Trapanese

La Protezione Civile mantiene per oggi allerta gialla su diversi settori della Sicilia, soprattutto lungo la fascia centro-orientale, tirrenica e ionica.

Sono possibili rovesci e temporali, localmente anche moderati, soprattutto sulla Sicilia orientale e nelle zone interne.

Le aree di Trapani, Egadi, Marsala e Pantelleria non rientrano invece tra quelle in allerta per la giornata di oggi.

Sulla Sicilia occidentale il tempo sarà quindi decisamente più stabile.

Il cambiamento arriva mercoledì

La situazione potrebbe cambiare già mercoledì 23 settembre.

Le previsioni indicano infatti uno spostamento dell’instabilità verso la Sicilia occidentale e centro-meridionale, con possibilità di rovesci o temporali anche sul Trapanese.

Non si prevede una giornata di maltempo continuo, ma aumenterà sensibilmente la probabilità di pioggia rispetto a oggi.

È questo, al momento, il passaggio più importante da tenere d’occhio.

Giovedì variabile, poi nuovo miglioramento

Giovedì 24 il quadro resta incerto, con alternanza tra schiarite e nuvole e la possibilità di qualche breve fenomeno.

Anche venerdì 25 potrà comparire qualche rovescio isolato, mentre da sabato 26 aumenta nuovamente la probabilità di una fase più stabile e soleggiata.

Le temperature rimarranno comunque miti, generalmente tra 25 e 29 gradi, senza veri crolli termici.

In sintesi: oggi sole nel Trapanese, mercoledì possibile ritorno della pioggia, poi una fase variabile prima del miglioramento del fine settimana.

Settembre continua dunque con il suo metodo preferito: una stagione al giorno, senza bisogno di prenotazione.



