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» Dai Comuni
22/09/2026 12:17:00

Rifiuti abbandonati nelle campagne, il sindaco di Poggioreale: "Situazione fuori controllo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/1790065325-0-rifiuti-abbandonati-nelle-campagne-il-sindaco-di-poggioreale-situazione-fuori-controllo.jpg

il Sindaco di Poggioreale Carmelo Palermo lancia un appello ai cittadini perché si adoperino con più zelo e senso civico nella tutela del paesaggio, e in generale del decoro delle campagne della provincia di Trapani.

 

«Fa male - spiega il sindaco - percorrere le strade di campagna della nostra provincia e vedere sacchetti di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada, nelle scarpate, lungo i canali. E’ una situazione che sta sfuggendo di mano e rischia non solo di danneggiare l’immagine dei nostri territori, ma di creare problemi sanitari. Una pratica incivile che va contrastata e soprattutto sanzionata duramente, ricorrendo alle nuove tecnologie che consentono di installare a costi contenuti le foto trappole. 

 

 La nostra provincia - aggiunge Palermo - oltre che di agricoltura, vive anche di turismo, e il territorio, la sua condizione, il suo decoro sono il primo biglietto da visita per chi sceglie di fare qui da noi le vacanze. Tra l’altro, con l’ausilio della tecnologia si può agire con efficacia se a costi ridotti sul fronte della prevenzione e delle deterrenza, mentre intervenire per la rimozione e lo smaltimento ha dei costi altissimi che i comuni non possono permettersi. Su questo tema spero di avere presto un confronto con il presidente della Provincia perché si definisca un piano di azione in tempi brevi»


 









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