Mazara, il sindaco Quinci nomina nuovo portavoce Roberto Marrone

22/09/2026 18:00:00

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha nominato il giornalista pubblicista mazarese Roberto Marrone nuovo portavoce. L’incarico è stato conferito con la determinazione numero 236, firmata nella giornata di oggi, e avrà una durata di sei mesi, con possibilità di proroga. Marrone subentra a Mariella Ballatore, che nelle scorse settimane aveva lasciato l’incarico per sopraggiunti impegni professionali.

Il ruolo del portavoce

La figura del portavoce è prevista dall’articolo 7 della legge 150 del 2000 e si distingue da quella dell’ufficio stampa. Il portavoce opera infatti in stretto rapporto con il vertice dell’amministrazione e svolge attività di relazione con gli organi di informazione, affiancando il sindaco nella comunicazione legata all’attività politica e istituzionale.

Diversa è invece la funzione dell’ufficio stampa, disciplinata dall’articolo 9 della stessa legge, che ha il compito di garantire l’informazione istituzionale dell’Ente. Il Comune di Mazara del Vallo dispone di un ufficio stampa strutturato, affidato al giornalista professionista Ettore Bruno, da 25 anni in servizio presso l’amministrazione.

Quello del portavoce è dunque un incarico di natura fiduciaria, legato direttamente al vertice dell’Ente e destinato a concludersi, salvo proroga, al termine dei sei mesi previsti dal provvedimento.

Marrone lascia le collaborazioni giornalistiche

Con l’accettazione dell’incarico, Roberto Marrone ha lasciato, come previsto dalla normativa, le attività giornalistiche svolte fino a oggi. Si è dimesso dalle testate Tele 8 e Lo Scribo, quest’ultima da lui diretta, interrompendo inoltre le altre collaborazioni giornalistiche. La nomina segna quindi l’avvio di una nuova fase professionale per il giornalista mazarese, chiamato a occuparsi della comunicazione del sindaco e dell’amministrazione comunale.

Il ringraziamento a Mariella Ballatore

Dal Comune arrivano a Marrone gli auguri per il nuovo incarico, definito delicato per il ruolo che riveste nel rapporto tra l’amministrazione e il mondo dell’informazione.

A Mariella Ballatore vengono invece rivolti il ringraziamento e la stima per il lavoro svolto, insieme agli auguri per il prosieguo della sua attività nel settore giornalistico ed editoriale.

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Rifiuti, attivo il numero unico per ingombranti e pannoloni

Il Comune di Mazara del Vallo comunica il nuovo recapito telefonico per prenotare i servizi di raccolta. Gli ingombranti potranno essere prenotati dal lunedì al venerdì, mentre per i pannoloni le richieste saranno raccolte il lunedì e il mercoledì pomeriggio.

Un solo numero per le prenotazioni

Con il ritorno al normale calendario della raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche, a Mazara del Vallo è stato attivato un numero telefonico unico dedicato alle richieste di ritiro di rifiuti ingombranti e alla prenotazione della raccolta dei pannoloni.

Il recapito da utilizzare è 0923 671839.

Ritiro degli ingombranti

Per richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti sarà possibile telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30.

Il servizio consente di concordare la raccolta degli oggetti voluminosi secondo le modalità previste dal sistema di gestione dei rifiuti.

Raccolta dei pannoloni

Per il servizio dedicato alla raccolta dei pannoloni, previsto nella giornata di giovedì, le prenotazioni telefoniche saranno invece raccolte il lunedì e il mercoledì, dalle 15 alle 18.

L'Ufficio Ambiente ricorda inoltre che pannoloni e pannolini possono essere conferiti, in modo ordinato all'interno del mastello, insieme al secco indifferenziato, la cui raccolta è programmata nella mattinata del lunedì.

Torna il calendario ordinario

L'attivazione del numero unico coincide con il ripristino del consueto calendario della raccolta porta a porta delle utenze domestiche, tornato in vigore da lunedì 21 settembre.

L'Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a rispettare giorni e modalità di conferimento previsti dal calendario, utilizzando il nuovo recapito telefonico per le specifiche richieste di ritiro.



