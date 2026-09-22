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Cronaca
22/09/2026 13:00:00

"Non sono numeri, ma persone", nella cattedrale di Mazara il "Sudario di Gaza"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/non-sono-numeri-ma-persone-nella-cattedrale-di-mazara-il-sudario-di-gaza-450.jpg

Un grande telo bianco, lungo circa 25 metri e largo otto, ha occupato per un’intera giornata la Cattedrale di Mazara del Vallo. Sul tessuto, scritto a mano, compare una lunga sequenza di nomi: quelli di oltre 18 mila bambini e bambine palestinesi che, secondo i dati riportati dagli organizzatori, sono stati uccisi nella Striscia di Gaza tra il 7 ottobre 2023 e la metà del 2025.

È il “Sudario di Gaza”, realizzato dal Collettivo di Carnia per la pace per Gaza di Tolmezzo, in Friuli Venezia Giulia, e arrivato nei giorni scorsi anche nella Diocesi di Mazara del Vallo.

 

Il silenzio dei fedeli davanti ai nomi

Il telo è stato esposto domenica 20 settembre nella Cattedrale, attirando centinaia di fedeli. Molti si sono fermati in silenzio davanti ai nomi, sostando in preghiera.

L’iniziativa ha voluto trasformare una lunga sequenza di numeri e statistiche in una memoria fatta di identità. Dietro ogni nome, infatti, c’è una persona, una storia e una vita spezzata.

La preghiera con il vescovo

Nel pomeriggio, prima che il Sudario venisse nuovamente ripiegato, si è svolto un momento di preghiera. Alla cerimonia erano presenti il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, il parroco don Edoardo Bonacasa e il vicario parrocchiale don Salvatore Gabriele.

Un momento di raccoglimento che ha concluso la giornata di esposizione del telo nella Cattedrale.

 

«Restituire un’identità a chi non c’è più»

«Così restituiamo identità ai defunti», ha spiegato don Edoardo Bonacasa, sottolineando il significato dell'iniziativa. «Quelle cifre anonime sono storie, volti e persone con un nome e un’età».

Il sacerdote ha quindi richiamato il significato simbolico del termine “sudario”. Il kafan, in arabo, è il telo utilizzato per avvolgere il corpo del defunto: «Rappresenta l’ultima forma di cura e protezione terrena quando la violenza riduce la vita a un numero».

Il passaggio del Sudario di Gaza a Mazara del Vallo si è così trasformato in un momento di memoria e preghiera, con i nomi dei bambini e delle bambine al centro di un gesto collettivo di raccoglimento.



Cronaca | 2026-09-22 09:09:00
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