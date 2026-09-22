"Non sono numeri, ma persone", nella cattedrale di Mazara il "Sudario di Gaza"
Un grande telo bianco, lungo circa 25 metri e largo otto, ha occupato per un’intera giornata la Cattedrale di Mazara del Vallo. Sul tessuto, scritto a mano, compare una lunga sequenza di nomi: quelli di oltre 18 mila bambini e bambine palestinesi che, secondo i dati riportati dagli organizzatori, sono stati uccisi nella Striscia di Gaza tra il 7 ottobre 2023 e la metà del 2025.
È il “Sudario di Gaza”, realizzato dal Collettivo di Carnia per la pace per Gaza di Tolmezzo, in Friuli Venezia Giulia, e arrivato nei giorni scorsi anche nella Diocesi di Mazara del Vallo.
Il silenzio dei fedeli davanti ai nomi
Il telo è stato esposto domenica 20 settembre nella Cattedrale, attirando centinaia di fedeli. Molti si sono fermati in silenzio davanti ai nomi, sostando in preghiera.
L’iniziativa ha voluto trasformare una lunga sequenza di numeri e statistiche in una memoria fatta di identità. Dietro ogni nome, infatti, c’è una persona, una storia e una vita spezzata.
La preghiera con il vescovo
Nel pomeriggio, prima che il Sudario venisse nuovamente ripiegato, si è svolto un momento di preghiera. Alla cerimonia erano presenti il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, il parroco don Edoardo Bonacasa e il vicario parrocchiale don Salvatore Gabriele.
Un momento di raccoglimento che ha concluso la giornata di esposizione del telo nella Cattedrale.
«Restituire un’identità a chi non c’è più»
«Così restituiamo identità ai defunti», ha spiegato don Edoardo Bonacasa, sottolineando il significato dell'iniziativa. «Quelle cifre anonime sono storie, volti e persone con un nome e un’età».
Il sacerdote ha quindi richiamato il significato simbolico del termine “sudario”. Il kafan, in arabo, è il telo utilizzato per avvolgere il corpo del defunto: «Rappresenta l’ultima forma di cura e protezione terrena quando la violenza riduce la vita a un numero».
Il passaggio del Sudario di Gaza a Mazara del Vallo si è così trasformato in un momento di memoria e preghiera, con i nomi dei bambini e delle bambine al centro di un gesto collettivo di raccoglimento.
Due giorni, due mercati di sapori e un calendario fitto di appuntamenti: torna a Contrada Ciàvolo la seconda edizione della Festa del Pastore – Sagra dei sapori caseari e tradizione, in programma sabato 26 e domenica...
Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.Apriamo da Marsala, con la morte di Girolamo Sieli, conosciuto da molti...
Progetto Volley riapre le porte della palestra e dà il via alla nuova stagione sportiva a Marsala. I primi appuntamenti sono in programma lunedì e giovedì, dalle 17:30 alle 18:30, alla Palestra Grillo.Gli...
Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 settembre, sugli scogli nei pressi del porticciolo turistico di Marsala. Sono in corso le operazioni per il recupero del corpo. Sul posto sono intervenuti i...
Dal Cozzaro sarà tra i protagonisti del Cous Cous Fest 2026 con uno show cooking dedicato al cous cous. L’appuntamento è per mercoledì 23 settembre alle 17, al Bia Theatre di piazza Santuario, dove lo...