Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
22/09/2026 10:51:00

Mazara, controlli su auto e moto: quattro denunce, giovane positivo all'alcoltest

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/mazara-controlli-su-auto-e-moto-quattro-denunce-giovane-positivo-all-alcoltest-450.jpg

Oltre sessanta persone controllate a bordo di auto e moto tra Mazara del Vallo e Salemi e quattro denunce. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri, con particolare attenzione alle violazioni del Codice della strada e alle zone maggiormente frequentate durante la movida.

 

Tra le persone denunciate c'è un giovane nato nel 2007. Fermato mentre era alla guida della propria auto, secondo quanto riferiscono i Carabinieri mostrava segni di alterazione dovuti all'assunzione di alcol. Sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo.

 

Auto sottoposte a fermo e un mezzo confiscato

Sono stati denunciati anche due uomini del posto, sorpresi alla guida di veicoli che risultavano sottoposti a fermo fiscale.

Un quarto caso riguarda una donna di nazionalità romena. Durante un controllo, secondo quanto riferito dai militari, non sarebbe stata in grado di fornire spiegazioni sulla mancanza della propria automobile, che era stata sequestrata e confiscata nel 2024.

 

I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo nell'ambito dei servizi disposti sul territorio, anche nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di giovani, turisti e visitatori.

Complessivamente sono state fermate oltre 60 persone a bordo di auto e moto lungo le strade di Mazara del Vallo e Salemi. I Carabinieri annunciano che i controlli proseguiranno.

 

Il procedimento nei confronti delle persone denunciate è nelle fasi preliminari e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate definitivamente con sentenza.









Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...

Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...