Mazara, controlli su auto e moto: quattro denunce, giovane positivo all'alcoltest

22/09/2026 10:51:00

Oltre sessanta persone controllate a bordo di auto e moto tra Mazara del Vallo e Salemi e quattro denunce. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri, con particolare attenzione alle violazioni del Codice della strada e alle zone maggiormente frequentate durante la movida.

Tra le persone denunciate c'è un giovane nato nel 2007. Fermato mentre era alla guida della propria auto, secondo quanto riferiscono i Carabinieri mostrava segni di alterazione dovuti all'assunzione di alcol. Sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo.

Auto sottoposte a fermo e un mezzo confiscato

Sono stati denunciati anche due uomini del posto, sorpresi alla guida di veicoli che risultavano sottoposti a fermo fiscale.

Un quarto caso riguarda una donna di nazionalità romena. Durante un controllo, secondo quanto riferito dai militari, non sarebbe stata in grado di fornire spiegazioni sulla mancanza della propria automobile, che era stata sequestrata e confiscata nel 2024.

I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo nell'ambito dei servizi disposti sul territorio, anche nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di giovani, turisti e visitatori.

Complessivamente sono state fermate oltre 60 persone a bordo di auto e moto lungo le strade di Mazara del Vallo e Salemi. I Carabinieri annunciano che i controlli proseguiranno.

Il procedimento nei confronti delle persone denunciate è nelle fasi preliminari e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate definitivamente con sentenza.



