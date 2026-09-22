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Cronaca
22/09/2026 07:30:00

Ismaele non ce l'ha fatta: la caduta da cavallo è stata fatale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/1790055461-0-ismaele-non-ce-l-ha-fatta-la-caduta-da-cavallo-e-stata-fatale.jpg

È morto Ismaele, il ragazzo di 17 anni rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi dopo essere caduto da cavallo a Camporeale, nel Palermitano.

Il giovane era stato soccorso dal personale del 118 subito dopo l’incidente. Le condizioni erano apparse immediatamente molto gravi a causa dei traumi riportati alla testa e al torace. I sanitari lo avevano intubato sul posto e disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo.

 

Ricoverato in condizioni critiche, il 17enne era stato sottoposto alle cure dei medici, che avevano tentato di stabilizzarlo. Inizialmente la prognosi era rimasta riservata, ma nelle ore successive il quadro clinico è ulteriormente peggiorato, fino al tragico epilogo.

 

Per Ismaele non c’è stato nulla da fare: è deceduto in ospedale a causa delle gravi conseguenze riportate nell’incidente.

Sulla vicenda proseguono gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica della caduta e a chiarire ogni circostanza dell’accaduto.









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