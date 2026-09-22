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Cronaca
22/09/2026 09:09:00

Buongiorno24 del 22 Settembre 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/buongiorno24-del-22-settembre-2026-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo da Marsala, con la morte di Girolamo Sieli, conosciuto da molti come “Leone”. Il suo corpo è stato trovato ieri pomeriggio sugli scogli nei pressi del porticciolo turistico. Dopo le prime informazioni frammentarie, la sorella Elisa ha contattato Tp24 per chiarire che Girolamo non sarebbe caduto in mare: sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre pescava, con la sua canna accanto. La famiglia ha inoltre avviato una raccolta fondi per affrontare le spese dei funerali. Gli accertamenti dovranno stabilire con certezza la causa della morte.

https://www.tp24.it/2026/09/21/cronaca/marsala-cadavere-di-un-uomo-trovato-sugli-scogli-vicino-al-porticciolo-turistico/239663

 

Torniamo poi sulla grande inchiesta della Procura di Trapani sui presunti falsi incidenti stradali e sulle frodi assicurative. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato per l’avvocato alcamese Ubaldo Ruvolo la sospensione per un anno dall’esercizio della professione. Era invece già caduto l’obbligo di dimora. L’inchiesta, inizialmente estesa a 29 persone, ha subito un ridimensionamento rispetto all’impostazione originaria della Procura, ma restano contestati a Ruvolo diversi singoli episodi. Il procedimento è ancora in corso e le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi giudiziarie.

https://www.tp24.it/2026/09/21/giudiziaria/falsi-incidenti-ruvolo-resta-sospeso-per-un-anno-dalla-professione-il-riesame-conferma-la-misura/239630

 

 

Spazio anche alla cronaca tra Castelvetrano e Mazara del Vallo. Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia dopo un controllo sulla Statale 115. Secondo gli investigatori, trasportavano 150 grammi di crack e quattro grammi di cocaina nascosti dentro confezioni di succo di frutta svuotate. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati anche 36 grammi di hashish. Dopo la convalida, per entrambi sono stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.

https://www.tp24.it/2026/09/21/lotta-alla-droga/droga-nascosta-nei-succhi-di-frutta-due-giovani-arrestati-tra-castelvetrano-e-mazara/239637

 

Ospite della puntata di oggi è Giorgio Triani, con il quale avremo lo spazio di approfondimento di questa mattina.

E oggi è una giornata importante anche per Rmc 101. Comincia infatti la 27ª edizione de “Il Volatore”, lo storico appuntamento quotidiano di informazione e approfondimento della radio. Per la prima puntata saranno ospiti Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, e Andreana Patti, sindaca di Marsala.

 

Buongiorno24 è la diretta quotidiana della redazione di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, su Tp24.it, sui nostri canali social e in diretta radio su Rmc 101: quindici minuti per sapere cosa succede e, soprattutto, per capire i fatti del giorno.

 



Cronaca | 2026-09-22 09:09:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/1790061383-0-buongiorno24-del-22-settembre-2026.jpg

Buongiorno24 del 22 Settembre 2026

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