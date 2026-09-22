22 Settembre: media contro Trump, assemblea Onu, Mattarella e la scuola
E' il 22 Settembre 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Politico, Cnn e Ms Now faranno causa a Trump perché li ha esclusi dalla Casa Bianca. In risposta, inoltre, le tv statunitensi – Fox compresa – hanno deciso di smettere di coprire gli eventi presidenziali • A New York è iniziata l’assemblea dell’Onu. Oggi Trump vi incontrerà Zelens’kyj. Per l’Italia c’è Tajani (che da lì si è scusato per la frase infelice sulle donne di due giorni fa) • L’ex vicepresidente del Costa Rica, Rebeca Grynspan, è la favorita a diventare il nuovo segretario dell’Onu: sarebbe la prima donna • Xi Jinping domani arriverà negli Usa per incontrare Trump. Xi ha 73 anni, fuma, è sovrappeso, non fa esercizio fisico e apprezza gli alcolici: da tempo si vocifera che non stia molto bene di salute • In Cecenia Ramzan Kadyrov è stato rieletto leader con il 99,85 per cento dei voti
• Una parte del contingente militare italiano in Arabia Saudita verrà spostata per tenerla al riparo dagli attacchi degli houthi • La vincitrice delle elezioni a Berlino, Elfi Eralp della Linke, ha ribadito il suo no a ospitare le Olimpiadi • Inaugurando l’anno scolastico ad Amatrice, Mattarella ha detto che la scuola deve essere luogo di inclusione: ha così commentato i provvedimenti annunciati dalla premier per limitare il numero di alunni stranieri, che verranno discussi in cdm giovedì • Chico Forti, in prigione a Verona, ha ottenuto la semilibertà • Un ragazzino di 12 anni ha raccontato di essere stato abusato da un ventenne in un parco di Torino • A Cassino una donna iraniana è stata trovata morta in casa, con segni di strangolamento, dal marito suo connazionale • A Partinico una donna e suo figlio sono stati trovati morti nel loro garage, probabilmente avvelenati dall’anidride carbonica sprigionata dalle cisterne piene di olive vecchie di un anno • Un ragazzo di 15 anni è morto investito da un’auto mentre andava in bici, nel vicentino • L’auto del presidente del Veneto Stefani è stata tamponata da un camion, ma lui non si è fatto molto male (ha postato un selfie per rassicurare) • Il gip di Milano ha rigettato l’istanza della procura che chiedeva di ordinare a Glovo di assumere i rider • Ferrero darà un premio aziendale di oltre 2.500 euro lordi ai suoi 7 mila dipendenti italiani • A Milano, nella basilica di Sant’Ambrogio, si sono celebrati i funerali di Sandro Mazzola • La nuova Miss Italia, eletta ieri sera, è di origini romene. Si chiama Sarah Rizea, è bionda, ha 18 anni • La moglie di Sánchez è stata rinviata a giudizio da un giudice che andrà in pensione tra sei giorni • L’Austria, l’Italia e altri 11 Paesi chiederanno all’Ue di non emettere leggi per un anno almeno • Il deputato Tommaso Calderone sarebbe pronto a lasciare Forza Italia per Futuro nazionale (che a Sassariha perso 500 iscritti in un colpo solo) • Intervistato da Fedez, Grillo ha detto di non avere intenzione di fondare un partito, (e che ogni due settimana i suoi parenti gli fanno domande a tradimento per capire se gli sta venendo l’Alzheimer) • Mario Adinolfi è stato arrestato perché mentre era ai domiciliari continuava a postare online (ha continuato a farlo anche mentre lo ammanettavano) • A novembre il Papa andrà in visita in Sud America, e anche a Chiclayo, in Perù, dove ha vissuto dal 2015 al 2023 • Giuli ha nominato il suo stilista personale consulente ministeriale per il cinema • Il capitano della Svizzera rischia il carcere perché ha ammesso di aver acquistato un falso certificato Covid • Alla Scala da oggi al 31 marzo si potrà visitare una mostra dedicata a Luchino Visconti, a 50 anni dalla sua morte • Il prossimi Sanremo prevederà 24 artisti in gara e una novità, la serata performance • Sono morti il figlio di Cindy Crawford, Presley Gerber (27 anni), e il chitarrista statunitense Chad Gilbert (45)
Titoli Corriere della sera: Il Colle: scuola, no ai ghetti la Repubblica: La scuola di Mattarella La Stampa: Mattarella: scuola senza ghetti Il Sole 24 Ore: Liti fiscali, ricorsi in calo del 17% Il Messaggero: «La scuola è integrazione» Il Giornale: Migranti in classe / scoppia la bufera / Monito del Colle Avvenire: Scuola per tutti Qn: Il monito di Mattarella / «No ai ghetti a scuola» Il Fatto: Meloni e lollo comprano / voti: 500 euro ad aprile Leggo: «La scuola sia aperta a tutti» Libero: Lo sfascia-conti La Verità: Per i medici non era idoneo al Cpr / Senegalese esce e molesta 7 donne Il Mattino: Scuola, monito di Mattarella il manifesto: Rimandata il Quotidiano del Sud: «La scuola non crei ghetti» Domani: Melonacci
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