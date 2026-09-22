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Cittadinanza
22/09/2026 00:00:00

Marsala, topi in contrada Paolini, la protesta dei residenti: "Siamo invasi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/marsala-topi-in-contrada-paolini-la-protesta-dei-residenti-siamo-invasi-450.jpg

 Da mesi contrada Paolini a Marsala è invasa da topi. La segnalazione arriva da Eliseba, che racconta di avere più volte segnalato il problema attraverso l'app Municipium e agli assessori, senza però vedere una soluzione concreta.

«Siamo invasi di topi, abbiamo paura persino ad aprire porte e finestre», racconta la residente, descrivendo una situazione che avrebbe finito per interessare anche i mezzi parcheggiati nella zona. Secondo la sua testimonianza, infatti, i roditori sarebbero arrivati anche all'interno di auto e altri veicoli.

 

«Spendo 40-50 euro a settimana per i topicidi»

A rendere ancora più pesante la situazione, secondo la residente, sono le spese che da mesi sarebbe costretta a sostenere personalmente per cercare di arginare la presenza dei roditori.

«Ogni settimana, ormai da mesi, spendo 40/50 euro di topicidi, ovviamente di tasca mia», denuncia Eliseba, evidenziando come il problema non venga percepito soltanto come un disagio, ma anche come un onere economico che ricade direttamente sui cittadini.

 

La richiesta di intervento

La residente chiede quindi un intervento concreto per affrontare quella che considera un'emergenza igienico-sanitaria nella zona. Nel suo sfogo richiama anche il tema dei “100 progetti per le 100 contrade”, chiedendo dove siano gli interventi annunciati per le periferie e le contrade.

«È vergognoso che nessuno intervenga», è la conclusione della sua denuncia, accompagnata dalle immagini della situazione segnalata.

La richiesta dei residenti è dunque quella di un intervento tempestivo per verificare le cause della proliferazione dei roditori e adottare le necessarie misure di derattizzazione, restituendo condizioni di maggiore sicurezza e vivibilità a chi abita nella zona.









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