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Cittadinanza
22/09/2026 18:02:00

Birgi, F-35 e servizi essenziali: a Locogrande l’assemblea su acqua, salute e territorio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/birgi-f-35-e-servizi-essenziali-a-locogrande-l-assemblea-su-acqua-salute-e-territorio-450.jpg

Acqua, salute, agricoltura e futuro del territorio: sono i temi al centro dell’iniziativa pubblica in programma domenica 27 settembre, dalle ore 10, in Piazza del Villaggio a Locogrande, nel territorio di Misiliscemi. 

 

A promuoverla è una coalizione civica e territoriale che riunisce, tra gli altri, Terra Insumisa Alcamo, Comitato No F-35, sindacato USB e Associazione Peppino Impastato.

 

L’appuntamento nasce dalla volontà di riportare al centro del confronto pubblico quelli che i promotori definiscono i bisogni essenziali delle comunità locali. 

Sullo sfondo c’è anche il progetto del Lightning Training Center presso il 37° Stormo di Birgi, destinato all’addestramento sui caccia F-35, per il quale viene richiamato uno stanziamento statale di oltre 112,6 milioni di euro.

 

Una cifra che, secondo i promotori, pone una questione politica sulle priorità della spesa pubblica, soprattutto in un territorio che continua a fare i conti con criticità nei servizi civili. Tra gli esempi indicati ci sono la carenza di servizi di primo soccorso, le condizioni della viabilità provinciale e soprattutto l’emergenza idrica che negli ultimi mesi ha avuto pesanti ripercussioni anche sul comparto agricolo.

 

Il problema dell’acqua viene collegato in particolare alle difficoltà della viticoltura del Marsala DOC e dell’olivicoltura delle Valli Trapanesi DOP, settori che rappresentano una parte significativa dell’economia agricola del territorio.

 

L’iniziativa avrà anche una dimensione internazionale. 

A Locogrande è infatti prevista la partecipazione di una delegazione proveniente dal Messico, composta da rappresentanti del Congresso Nazionale Indigeno (CNI) e del Centro per i Diritti Umani Frayba. La presenza degli ospiti messicani viene presentata dagli organizzatori come un’occasione per mettere in relazione esperienze diverse di difesa dei beni comuni, dell’ambiente e delle comunità locali.

 

Il confronto ruoterà quindi attorno al rapporto tra territori, ambiente, salute e militarizzazione. I promotori intendono inoltre avviare un’attività di monitoraggio indipendente degli impatti ambientali e sanitari legati alle trasformazioni del territorio e rilanciare la richiesta di una possibile riconversione civile delle risorse pubbliche.

 

La mattinata sarà aperta da un laboratorio artistico. Alle 10 cittadini e attivisti saranno coinvolti nella realizzazione di striscioni e cartelli dedicati all’acqua, alla salute e alla vita. Un momento pensato anche per mettere insieme linguaggi e simboli della tradizione siciliana e della cultura messicana.

 

Alle 12 è invece prevista l’assemblea pubblica, con gli interventi dei comitati territoriali e della delegazione internazionale.

 

L’appuntamento di Locogrande si inserisce così in un dibattito più ampio sulle priorità del territorio trapanese: da una parte le infrastrutture e gli investimenti legati alla presenza militare e all’addestramento degli F-35, dall’altra le emergenze quotidiane che riguardano acqua, sanità, strade e agricoltura.

 

 









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