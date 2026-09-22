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Cronaca

» Ambiente
22/09/2026 16:41:00

Marsala, un cuorioso "isolotto verde" spunta allo Stagnone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/1790088101-0-marsala-un-cuorioso-isolotto-verde-spunta-allo-stagnone.jpg

Un piccolo “isolotto verde” comparso negli ultimi giorni nelle acque dello Stagnone sta attirando la curiosità di chi frequenta la zona.

A segnalare la presenza è Elio Piazza, che racconta di una formazione di appena un paio di metri quadrati, visibile a qualche centinaia di metri dalla costa, proprio di fronte a Villa Genna.

«Da alcuni giorni fa bella mostra di sé un verde isolotto di appena due metri quadrati. Si trova di fronte alla Villa Genna. Di che si tratta?», scrive Piazza.

 

L’ipotesi avanzata è che possa trattarsi di un albero sradicato, trasportato dalle correnti marine e rimasto incagliato sul fondale roccioso, quasi affiorante. Piazza richiama anche la possibile denominazione del punto, indicato come “Rocca di Lipari”.

 

Resta però da chiarire l’origine di questa insolita presenza e la sua esatta collocazione. Per questo la segnalazione è stata rivolta alla Guardia Costiera di Marsala, nella speranza di poter avere maggiori informazioni su quello che, almeno per il momento, appare come un piccolo e curioso “isolotto verde” nel cuore dello Stagnone.









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