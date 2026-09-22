Marsala, un cuorioso "isolotto verde" spunta allo Stagnone

Alcamo, incendio devasta la Rocca di Calatubo: bruciati cipressi e impianti del Castello

Un incendio ha devastato l'area della Rocca di Calatubo, ad Alcamo, raggiungendo anche le corti del Castello. Le fiamme hanno distrutto l'impianto di illuminazione e bruciato oltre la metà dei cento cipressi piantumati e curati...