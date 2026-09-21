Daria Biancardi canta con la banda “Rossini”: tutto esaurito a Gibellina
Gibellina, una banda musicale e la voce soul di Daria Biancardi. È nata così una serata di contaminazione musicale che ha riempito l’auditorium “Agorà”, nell’ambito delle iniziative di Gibellina Capitale italiana dell’arte contemporanea.
Il concerto, dal titolo “Oltre la banda”, ha visto per la prima volta Daria Biancardi esibirsi insieme a un complesso bandistico di paese. Sul palco, accanto alla cantante palermitana, il complesso bandistico “Gioacchino Rossini”, diretto da Rosario Rosa e composto da musicisti provenienti da Gibellina e Salemi.
Un auditorium completamente esaurito ha accompagnato un concerto durato circa un’ora e un quarto. La scaletta ha attraversato alcuni dei grandi nomi della musica internazionale e italiana, con brani di Mina, Whitney Houston e Aretha Franklin, accanto ad alcuni fuori programma che hanno incontrato la risposta entusiasta del pubblico.
Per Biancardi, quella con la banda è stata una prima assoluta. Un rapporto, quello con le bande musicali, che la cantante ha raccontato di avere iniziato a coltivare fin da bambina.
«Ho sempre avuto un interesse curioso verso le bande musicali. Ricordo che da bambina, quando passavano sotto casa per una processione, correvo sul balcone per ascoltarle», ha raccontato.
Sul palco, tradizione bandistica e soul si sono incontrati dando vita a un progetto che ha cercato di andare oltre la dimensione più tradizionale della banda. Non soltanto un concerto, dunque, ma un esperimento musicale costruito sulla contaminazione tra linguaggi differenti.
«Un’esperienza straordinaria per tutti noi – ha detto Rosario Rosa, direttore del complesso bandistico – un’occasione di contaminazioni fra la nostra tradizione bandistica e nuovi linguaggi musicali quali quelli soul e blues che Daria interpreta in maniera unica».
Particolarmente significativo anche il tempo necessario per preparare lo spettacolo: appena un giorno di prove prima di salire sul palco.
Un risultato che, per Rosa, potrebbe rappresentare soltanto l'inizio: «Speriamo che sia il primo di una lunga serie».
A Gibellina, intanto, il pubblico ha risposto riempiendo ogni posto disponibile. E così, per una sera, la banda ha provato ad andare “oltre la banda”, incontrando il soul e il blues e portando la propria tradizione dentro un repertorio completamente diverso.
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