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» Sociale
21/09/2026 08:38:00

Trapani, consegnata al Lions Club la prima bandiera per i 30 anni del Distretto Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789972855-0-trapani-consegnata-al-lions-club-la-prima-bandiera-per-i-30-anni-del-distretto-sicilia.jpg

Trent’anni di storia del Lions in Sicilia, ma anche uno sguardo alle sfide future. 

È stato questo il filo conduttore della visita amministrativa del Governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, Giuseppe Walter Buscema, al Lions Club Trapani, presieduto da Maria Pia Lucentini.

 

L’incontro si è svolto a Segesta, nella cornice de “La Corte del Sole”, e ha rappresentato uno degli appuntamenti dell’anno sociale del club trapanese.

Il momento centrale della serata è stata la consegna della prima bandiera celebrativa del trentennale del Distretto 108 Yb Sicilia. 

 

Il Lions Club Trapani è infatti il primo club del Distretto a ricevere il vessillo che vuole rappresentare i trent’anni trascorsi dalla nascita del Distretto Sicilia.

Una ricorrenza legata anche alla storia dell'organizzazione lionistica nel Mezzogiorno. 

Il Distretto 108 Yb Sicilia nacque dalla divisione dello storico “Grande Distretto” 108 Y, che comprendeva Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania.

 

Durante l'incontro, la presidente Maria Pia Lucentini ha richiamato la posizione geografica di Trapani, città legata ai mari e ai venti, individuando proprio nei principi del lionismo i “punti cardinali” dell'attività del club.

 

Il Governatore Buscema ha invece ripercorso alcune tappe della storia del Lions in Italia, ricordando anche Oscar Hausman, fondatore del primo Lions Club italiano. Ampio spazio è stato dedicato agli obiettivi per il nuovo anno sociale.

Tra le priorità indicate ci sono il coinvolgimento dei giovani attraverso le scuole, la promozione di iniziative dedicate alla salute e all'ambiente, la cultura e il contrasto alla dispersione scolastica. 

 

Un altro capitolo riguarda la comunicazione digitale e la necessità di utilizzare nuovi linguaggi per raggiungere le generazioni più giovani.

 

Al centro anche l'attività sul territorio, con l'obiettivo dichiarato di realizzare interventi concreti e capaci di intercettare i bisogni delle comunità.

Il 2026-2027 sarà inoltre caratterizzato da due ricorrenze: i 30 anni del Distretto Lions Sicilia e i 110 anni dalla fondazione del Lions Clubs International.

 

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il Past Direttore Internazionale Domenico Messina, il Primo Vice Governatore Antonio Bellia, il Past Governatore Vincenzo Leone, la presidente della Seconda Circoscrizione Rosa Maria Vitabile, il presidente della Zona 5 Giovanni Cardella e la presidente della Zona 6 Antonella Marino.

 

La serata si è conclusa con l'ingresso di due nuovi soci e il trasferimento di un socio proveniente da un altro club.

 Un passaggio che, nelle intenzioni del Lions Club Trapani, accompagna la celebrazione della propria storia con il rinnovamento dell'impegno sul territorio.









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