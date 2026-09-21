Sanità: il marsalese Giacomo Urso riceve il premio Best Insanitas 2026

21/09/2026 18:00:00

Il dottor Giacomo Urso, medico marsalese e dirigente della Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’ARNAS Civico di Palermo, ha ricevuto il Best Insanitas 2026, prestigioso riconoscimento assegnato per un complesso intervento di chirurgia oncologica che ha portato all’asportazione di un voluminoso sarcoma retroperitoneale del peso di 22 chilogrammi.

Un intervento complesso

L'operazione ha richiesto un elevato livello di specializzazione e un importante lavoro di équipe, mettendo in campo competenze e professionalità nella gestione di un caso chirurgico particolarmente complesso.

Il riconoscimento premia dunque non soltanto il risultato dell'intervento, ma anche il percorso professionale e il lavoro di squadra portato avanti dalla Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’ARNAS Civico.

La forza del lavoro di squadra

Il Best Insanitas 2026 rappresenta, per il dottor Urso e per l'intera équipe, il risultato di un lavoro quotidiano fatto di passione, impegno e dedizione, con l'obiettivo di garantire ai pazienti percorsi di cura sempre più avanzati e sicuri.

L'innovazione al servizio dei pazienti

Il premio costituisce anche uno stimolo a proseguire sulla strada dell'innovazione chirurgica, attraverso lo sviluppo di tecniche sempre meno invasive.

In questo percorso assumono un ruolo centrale la laparoscopia avanzata e la chirurgia robotica, tecnologie che consentono di ampliare le possibilità di intervento e di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze di salute dei pazienti che scelgono di affidarsi all'équipe dell'ARNAS Civico di Palermo.



