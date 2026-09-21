Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Regionale
21/09/2026 06:00:00

Manovrina, all'Ars arrivano 700 emendamenti. Inizia la battaglia politica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2026/manovrina-all-ars-arrivano-700-emendamenti-inizia-la-battaglia-politica-450.jpg

La manovrina del governo regionale arriva al primo vero banco di prova politico e lo fa sotto il peso di una montagna di emendamenti. Alla scadenza del termine per la presentazione delle modifiche, sulla scrivania della commissione Bilancio dell’Ars sono finite circa 700 proposte, tra nuovi interventi e richieste di modifica al testo dell’esecutivo.

 

Numeri che raccontano più di una semplice fase tecnica. Dietro la mole degli emendamenti si intravede, infatti, la partita politica che accompagnerà il provvedimento fino all’Aula: da una parte le risorse che il governo intende destinare a interventi per la crescita e la coesione, dall’altra le richieste dei gruppi parlamentari, chiamati a individuare priorità, territori e settori sui quali intervenire.

La fetta più consistente delle proposte arriva dai banchi dell’opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e Sud chiama Nord hanno presentato centinaia di emendamenti, trasformando di fatto il passaggio in commissione in un primo terreno di confronto serrato con il governo.

Ma il fascicolo non contiene soltanto le richieste delle minoranze. Anche dai gruppi della maggioranza sono arrivate proposte di modifica. Un elemento che potrebbe rendere ancora più complesso il lavoro della commissione e, soprattutto, la successiva discussione in Assemblea.

 

La scelta di Controcorrente

Sul fronte politico c’è poi un caso a parte. Controcorrente, il gruppo guidato da Ismaele La Vardera, ha scelto di non presentare emendamenti.

Una decisione che non nasce da un disinteresse per la manovra, ma dalla protesta portata avanti dal gruppo sulla composizione della commissione Bilancio e, in particolare, sulla mancata presenza di un proprio rappresentante nell’organismo.

La Vardera e i suoi parlamentari hanno quindi deciso di non partecipare alla fase emendativa, mantenendo alta la tensione sulla questione politica che aveva già caratterizzato le settimane precedenti.

 

Adesso il passaggio in commissione

Il prossimo appuntamento sarà l’esame del testo base delle variazioni di bilancio approvate dalla giunta. La commissione dovrà prima affrontare il provvedimento governativo e successivamente entrare nel merito della massa di emendamenti depositati dai parlamentari.

La partita è appena cominciata. Le centinaia di emendamenti rappresentano altrettante richieste di intervento sulle risorse regionali e saranno il terreno sul quale si confronteranno governo, maggioranza e opposizioni.

Per la manovrina si apre ora la fase più politica: quella in cui dai numeri del bilancio bisognerà passare alla scelta concreta delle priorità.









Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789723655-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-porta-il-suo-cous-cous-al-cous-cous-fest.jpg

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789716840-0-autoservizi-salemi-tre-nuovi-bus-due-per-roma-e-milano-uno-senza-barriere.jpg

Autoservizi Salemi, tre nuovi bus: due per Roma e Milano, uno senza...