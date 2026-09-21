Grillo a Patti: "Marsala non era abbandonata. Ho lasciato molte opere, ora vanno gestite"

21/09/2026 06:00:00

«Non si possono annullare cinque anni di amministrazione, ci vuole onestà intellettuale». Massimo Grillo, ex sindaco di Marsala e oggi consigliere comunale, torna sulle parole della sindaca Andreana Patti che, presentando il bilancio dei primi cento giorni della sua amministrazione, aveva parlato di una città trovata «abbandonata». Una lettura che Grillo respinge, rivendicando quanto avviato durante il proprio mandato e proponendo alla nuova amministrazione una «opposizione costruttiva».

Sul verde pubblico, uno dei temi sollevati da Patti, Grillo ricorda le procedure avviate dalla precedente amministrazione per la convenzione con l'Esa e gli indirizzi dati per il nuovo appalto della raccolta dei rifiuti. Più in generale sostiene che molte delle attività portate avanti oggi siano in continuità con quelle precedenti.

«A me non interessa intestarmi le opere, intestarmi i risultati e i traguardi. A me interessa che tutto quello che abbiamo realizzato a Marsala possa vivere», afferma Grillo. Il riferimento è, tra gli altri, all'area dell'ex Aci, al waterfront, alla Florio, all'ippodromo-Cittadella dello Sport e al Teatro sul Mare. Secondo l'ex sindaco, il problema adesso è predisporre per tempo affidamenti e modelli di gestione.

Tari, Grillo contesta Nuccio

Grillo interviene anche sull'aumento della Tari, dopo che l'assessore Daniele Nuccio aveva attribuito alla precedente amministrazione la responsabilità degli incrementi.

L'ex sindaco contesta questa ricostruzione e sostiene che ci fossero margini per approfondire possibili soluzioni prima dell'aumento: «Hanno fatto un po' con fretta». Cita il pronunciamento del Consiglio di Stato e l'entrata in funzione di nuovi impianti che, a suo giudizio, potrebbero contribuire a ridurre i costi.

«Noi siamo pronti a porgere la mano e a collaborare, perché a noi non interessano i meriti, interessa la città», dice Grillo. E porta come esempio anche il confronto sul regolamento della videosorveglianza: «Siamo disponibili a collaborare in una logica di opposizione costruttiva, ma è chiaro che serve una sorta di reciprocità».

Il futuro politico nel centrodestra

Nella parte finale dell'intervista Grillo parla anche del proprio futuro politico. Conferma le interlocuzioni avviate con il centrodestra e, in particolare, con Forza Italia, senza però annunciare ancora un'adesione.

«La settimana entrante avremo un incontro con le delegazioni e con i referenti che mi hanno sostenuto», spiega, auspicando di arrivare «anche a un approdo definitivo», dopo alcuni ulteriori passaggi.



