Da Marsala a Milano, Angela Palumbo protagonista del World Fashion Festival Awards

21/09/2026 10:14:00

La hairstylist marsalese Angela Palumbo sarà tra le protagoniste del World Fashion Festival Awards – Milan, l’evento dedicato al mondo della moda, della bellezza e dell’hairstyling in programma il prossimo 26 settembre all’Hotel Quark di Milano, a partire dalle ore 13.00.

Un appuntamento che riunirà professionisti e talenti del settore e nel quale sarà presente anche Angela Palumbo. La partecipazione al World Fashion Festival Awards rappresenta per Angela Palumbo un’importante occasione di confronto e di valorizzazione del proprio percorso professionale, all’interno di una manifestazione che mette al centro beauty, hair, fashion ed excellence.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà inoltre la partecipazione di una stilista delle star, annunciata tra gli ospiti dell’evento. Una presenza che contribuirà a fare di Milano, per una giornata, un punto d’incontro tra creatività, moda e bellezza.

Per Angela Palumbo si tratta dunque di un nuovo palcoscenico, sul quale portare il proprio talento e la propria esperienza, in un contesto nazionale dedicato agli operatori e alle eccellenze del settore.

Il World Fashion Festival Awards è occasione per scoprire il futuro della moda e della bellezza attraverso il talento di professionisti.



