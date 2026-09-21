Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Professioni
21/09/2026 10:14:00

Da Marsala a Milano, Angela Palumbo protagonista del World Fashion Festival Awards

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789978556-0-da-marsala-a-milano-angela-palumbo-protagonista-del-world-fashion-festival-awards.jpg

La hairstylist marsalese Angela Palumbo sarà tra le protagoniste del World Fashion Festival Awards – Milan, l’evento dedicato al mondo della moda, della bellezza e dell’hairstyling in programma il prossimo 26 settembre all’Hotel Quark di Milano, a partire dalle ore 13.00.

 

Un appuntamento che riunirà professionisti e talenti del settore e nel quale sarà presente anche Angela Palumbo. La partecipazione al World Fashion Festival Awards rappresenta per Angela Palumbo un’importante occasione di confronto e di valorizzazione del proprio percorso professionale, all’interno di una manifestazione che mette al centro beauty, hair, fashion ed excellence.

 

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà inoltre la partecipazione di una stilista delle star, annunciata tra gli ospiti dell’evento. Una presenza che contribuirà a fare di Milano, per una giornata, un punto d’incontro tra creatività, moda e bellezza.

 

Per Angela Palumbo si tratta dunque di un nuovo palcoscenico,  sul quale portare il proprio talento e la propria esperienza, in un contesto nazionale dedicato agli operatori e alle eccellenze del settore.

Il World Fashion Festival Awards è occasione per scoprire il futuro della moda e della bellezza attraverso il talento di professionisti.









Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...

Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789723655-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-porta-il-suo-cous-cous-al-cous-cous-fest.jpg

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous...