Sicurezza a Marsala: chiesto un presidio fisso a Strasatti. Liberi: "Le telecamere ci sono, siano più efficaci"

21/09/2026 20:00:00

Dopo l’accoltellamento avvenuto nel fine settimana, si riaccende il dibattito sulla sicurezza nella periferia di Marsala. L’ex consigliere comunale Calogero Ferreri chiede un presidio permanente delle Forze dell’Ordine in piazza Fiera, mentre il gruppo consiliare Liberi propone di rafforzare videosorveglianza, presenza della Polizia Municipale e coordinamento dei controlli.

A intervenire per primo è Calogero Ferreri, che raccoglie le preoccupazioni di chi vive e lavora a Strasatti e, alla luce dell’episodio di violenza verificatosi nel fine settimana, chiede un intervento concreto da parte delle istituzioni.

«Per chi risiede, per chi lavora, per chi vive ed è nato in questo bellissimo quartiere: Strasatti ha bisogno di un presidio permanente delle Forze dell’Ordine», afferma Ferreri.

La richiesta è quella di istituire in piazza Fiera un presidio fisso, con una presenza quotidiana delle Forze dell’Ordine, in particolare nelle fasce orarie considerate maggiormente esposte a episodi di illegalità e criticità.

«Non chiediamo soltanto più controlli occasionali – sottolinea l’ex consigliere comunale – ma una presenza stabile, visibile e continuativa sul territorio».

Per Ferreri, infatti, la sicurezza non può essere affidata esclusivamente alla collaborazione dei cittadini. «Ognuno deve fare la propria parte. Strasatti merita attenzione, presenza e sicurezza. Adesso servono risposte concrete».

Liberi: «Le telecamere ci sono, ora rendiamole più efficaci»

Sul tema interviene anche il gruppo consiliare Liberi, che lega quanto accaduto a Strasatti al confronto già avviato in Consiglio comunale sul nuovo Regolamento sulla videosorveglianza.

Il gruppo, composto dai consiglieri Massimo Grillo, Gian Paolo Abrignani e Flavia Sammartano, lancia un appello a tutte le forze politiche per arrivare a una risposta condivisa sul tema della sicurezza.

«Il grave episodio verificatosi a Strasatti, dove una rissa è culminata in un accoltellamento con una persona ferita, conferma la necessità di rafforzare prevenzione e controllo del territorio», sostengono i consiglieri.

Secondo Liberi, negli ultimi anni è stato realizzato un potenziamento della rete comunale di videosorveglianza e adesso occorre utilizzare questo strumento in maniera sempre più integrata con il controllo del territorio.

«Le telecamere ci sono. Adesso occorre metterle sempre più a sistema con una Centrale operativa efficace, una maggiore presenza della Polizia Municipale sul territorio, la collaborazione regolamentata con i sistemi privati e controlli mirati nelle aree maggiormente esposte a degrado e illegalità».

I presìdi chiesti anche a Strasatti

Tra le proposte avanzate da Liberi figura il rafforzamento della presenza territoriale della Polizia Municipale attraverso presìdi fissi o periodici in Piazza della Repubblica, Piazza Matteotti e nella piazza principale di Strasatti.

La definizione di giorni, orari e modalità operative verrebbe lasciata al Comando della Polizia Municipale. L'indicazione relativa a Strasatti, sottolinea il gruppo, era stata avanzata già nel precedente dibattito consiliare, prima dell'episodio verificatosi nel fine settimana.

Sul nuovo Regolamento vengono inoltre proposti interventi per valorizzare il ruolo della Centrale operativa, integrando maggiormente il monitoraggio delle telecamere con l'attività della Polizia Municipale, e per disciplinare la partecipazione volontaria dei privati alla rete di videosorveglianza.

Controlli nelle aree più critiche

Liberi propone anche una ricognizione periodica delle zone maggiormente interessate da abbandono di rifiuti, danneggiamenti e altre situazioni di degrado, concentrando in queste aree strumenti tecnologici e controlli.

Quando ne ricorrano i presupposti giuridici, tecnici ed economici, viene inoltre ipotizzato il ricorso a servizi complementari attraverso istituti di vigilanza autorizzati e guardie particolari giurate, senza sostituire le competenze della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine.

«Il principio è semplice: più prevenzione, più presenza sul territorio, migliore utilizzo della tecnologia e verifica concreta dei risultati», afferma Liberi.

L’appello a tutto il Consiglio comunale

Il gruppo consiliare chiede infine che la questione della sicurezza possa superare le contrapposizioni politiche e tradursi in un'iniziativa condivisa dall'intero Consiglio comunale.

Liberi ringrazia i consiglieri Enzo Sturiano, Francesco Carini, Gaspare Di Girolamo e Pino Ferrantelli per avere sostenuto l'iniziativa e sottolinea la disponibilità al confronto manifestata anche da diversi consiglieri della maggioranza.

«Non chiediamo di votare una bandiera dell’opposizione: lavoriamo insieme, miglioriamo le proposte dove necessario e proviamo ad approvarle con un voto unitario. Dopo quanto accaduto a Strasatti, sarebbe una risposta concreta e un importante segnale di responsabilità istituzionale verso la città. La sicurezza dei cittadini riguarda tutti».



