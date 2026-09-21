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Politica
21/09/2026 17:00:00

Pantelleria nel piano del Pd per le isole minori: "Diritto a restare e a tornare"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/pantelleria-nel-piano-del-pd-per-le-isole-minori-diritto-a-restare-e-a-tornare-450.jpg

 Dalla sanità ai trasporti, dalla scuola alla casa, fino ad acqua, energia e gestione dei rifiuti. Pantelleria entra nella rete delle isole minori italiane che chiedono politiche specifiche per superare gli svantaggi legati all'insularità. Il Coordinamento nazionale Isole Minori del Partito Democratico ha elaborato il suo primo documento programmatico, dal titolo “Diritto a restare e a tornare”.

 

Il documento nasce dal confronto avviato durante la prima Festa nazionale dell'Unità delle Isole Minori, organizzata all'Isola d'Elba tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Oltre a Pantelleria, la rete coinvolge l'Arcipelago Toscano, Procida, Ischia, La Maddalena, Carloforte, Sant'Antioco, Capraia, Ventotene, Portovenere, le Eolie e le Tremiti.

 

Insularità come criterio delle politiche pubbliche

La proposta parte da un principio: vivere su un'isola non dovrebbe comportare un accesso più difficile a servizi e diritti essenziali. Sanità, scuola, mobilità, diritto alla casa, lavoro e formazione sono indicati tra i principali problemi, insieme ai costi e alle difficoltà legati ad acqua, energia, rifiuti, tutela ambientale e sviluppo economico.

 

Il Coordinamento propone quindi che l'insularità diventi un criterio permanente nella definizione delle politiche pubbliche, attraverso una valutazione dell'impatto sulle isole, fondi dedicati e strumenti legislativi nazionali e regionali. L'obiettivo dichiarato è superare il ricorso a deroghe, provvedimenti occasionali e interventi emergenziali.

«Non chiediamo privilegi – sottolineano i promotori – ma condizioni che permettano alle comunità insulari di esercitare gli stessi diritti di ogni altro cittadino e cittadina. Vivere su un'isola deve essere una possibilità, non una penalizzazione. Restare, partire e tornare devono essere scelte libere, non conseguenze della mancanza di servizi, opportunità e diritti».

 

Il documento arriverà a Parlamento, Regioni ed Europa

Il documento rappresenta anche il primo passo verso la creazione di una rete stabile tra circoli, federazioni e amministratori del Pd delle isole minori.

Adesso le proposte saranno portate al confronto con il Partito Democratico nazionale, le Regioni, il Parlamento e le istituzioni europee. L'obiettivo politico del Coordinamento è inserire stabilmente la questione dell'insularità nell'agenda nazionale e nelle future proposte programmatiche del partito.

 

Per Pantelleria, dunque, il tema entra in una piattaforma nazionale che prova a mettere insieme problemi comuni a territori molto diversi tra loro: dalla continuità territoriale alla sanità, dalla difficoltà di reperire personale ai costi dei servizi e al rischio di spopolamento.









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