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21/09/2026 10:17:00

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e tradizione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

Due giorni, due mercati di sapori e un calendario fitto di appuntamenti: torna a Contrada Ciàvolo la seconda edizione della Festa del Pastore – Sagra dei sapori caseari e tradizione, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre.

Il Mercato dei Sapori e le degustazioni guidate
Cuore della manifestazione è l'area espositiva "Il Mercato dei Sapori", affiancata dall'area ristorazione "Sapori Caseari in Tavola": aperta dalle 16:00 alle 20:00 di sabato e dalle 13:00 alle 20:00 di domenica. Qui si snoda il percorso di degustazione guidato "Assaggi dei Tesori locali", pensato per accompagnare passo dopo passo alla scoperta di primo sale bianco, pecorino stagionato e ricotta selezionati dai produttori locali. Non semplici assaggi, ma un racconto guidato dei sapori e delle tecniche che da generazioni caratterizzano la pastorizia siciliana. Ad accompagnare i formaggi, in entrambe le giornate, ci sono anche le degustazioni di piatti a base di pecora: sabato dalle 18:00 alle 21:00, domenica dalle 13:00 alle 21:00.

Sabato 26: bande, poesie e concerti
Si parte alle 15:30 con l'inaugurazione e gli interventi delle autorità, seguiti alle 15:45 dall'Associazione Bandistica Città di Marsala. Alle 18:00 spazio alla parola, con la recita di poesie degli alunni dell'I.C. "De Gasperi-De Vita" e "Mario Nuccio" di Marsala, mentre alle 18:30 sale sul palco la scuola di danza fitness ASCD Estrella Latina. La serata si scalda con la musica dal vivo: alle 19:30 il gruppo Blue Monkey, alle 21:00 gli Ottoni Animati chiudono la prima giornata.

Domenica 27: messa, folklore e gran finale
La seconda giornata si apre con un momento di raccoglimento: alle 9:30 la Santa Messa presieduta dal vescovo Mons. Angelo Giurdanella. Alle 11:00 tocca al gruppo musicale Nymera scaldare il pubblico. Il pomeriggio si tinge di tradizione con il gruppo folkloristico "I Burgisi", che alle 17:00 propone danze e canti popolari siciliani, e con il talk show delle 17:30 "Dal Pascolo alla Tavola", un racconto della filiera che dalla pecora arriva fino al formaggio in tavola.

La sera è tutta per la musica: alle 20:00 l'esibizione canora di Ludovica Giasone, alle 20:30 lo spettacolo della band Kamurria. Il gran finale, alle 22:30, è affidato ai saluti, ai ringraziamenti e ai giochi pirotecnici che chiudono la due giorni.

Chi organizza
L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Parrocchia Maria SS. della Cava di Ciavolo, dall’Associazione Circolo MCL Maria SS. della Cava e dal Gruppo dei Pastori, con il patrocinio del Comune di Marsala, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) e di Unioncamere.

Info
Festa del Pastore – Sagra dei sapori caseari e tradizione, 2ª edizione
Sabato 26 e domenica 27 settembre, Contrada Ciàvolo, Marsala 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









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