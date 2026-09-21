A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e tradizione

21/09/2026 10:17:00

Due giorni, due mercati di sapori e un calendario fitto di appuntamenti: torna a Contrada Ciàvolo la seconda edizione della Festa del Pastore – Sagra dei sapori caseari e tradizione, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre.

Il Mercato dei Sapori e le degustazioni guidate

Cuore della manifestazione è l'area espositiva "Il Mercato dei Sapori", affiancata dall'area ristorazione "Sapori Caseari in Tavola": aperta dalle 16:00 alle 20:00 di sabato e dalle 13:00 alle 20:00 di domenica. Qui si snoda il percorso di degustazione guidato "Assaggi dei Tesori locali", pensato per accompagnare passo dopo passo alla scoperta di primo sale bianco, pecorino stagionato e ricotta selezionati dai produttori locali. Non semplici assaggi, ma un racconto guidato dei sapori e delle tecniche che da generazioni caratterizzano la pastorizia siciliana. Ad accompagnare i formaggi, in entrambe le giornate, ci sono anche le degustazioni di piatti a base di pecora: sabato dalle 18:00 alle 21:00, domenica dalle 13:00 alle 21:00.

Sabato 26: bande, poesie e concerti

Si parte alle 15:30 con l'inaugurazione e gli interventi delle autorità, seguiti alle 15:45 dall'Associazione Bandistica Città di Marsala. Alle 18:00 spazio alla parola, con la recita di poesie degli alunni dell'I.C. "De Gasperi-De Vita" e "Mario Nuccio" di Marsala, mentre alle 18:30 sale sul palco la scuola di danza fitness ASCD Estrella Latina. La serata si scalda con la musica dal vivo: alle 19:30 il gruppo Blue Monkey, alle 21:00 gli Ottoni Animati chiudono la prima giornata.

Domenica 27: messa, folklore e gran finale

La seconda giornata si apre con un momento di raccoglimento: alle 9:30 la Santa Messa presieduta dal vescovo Mons. Angelo Giurdanella. Alle 11:00 tocca al gruppo musicale Nymera scaldare il pubblico. Il pomeriggio si tinge di tradizione con il gruppo folkloristico "I Burgisi", che alle 17:00 propone danze e canti popolari siciliani, e con il talk show delle 17:30 "Dal Pascolo alla Tavola", un racconto della filiera che dalla pecora arriva fino al formaggio in tavola.

La sera è tutta per la musica: alle 20:00 l'esibizione canora di Ludovica Giasone, alle 20:30 lo spettacolo della band Kamurria. Il gran finale, alle 22:30, è affidato ai saluti, ai ringraziamenti e ai giochi pirotecnici che chiudono la due giorni.

Chi organizza

L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Parrocchia Maria SS. della Cava di Ciavolo, dall’Associazione Circolo MCL Maria SS. della Cava e dal Gruppo dei Pastori, con il patrocinio del Comune di Marsala, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) e di Unioncamere.

Info

Festa del Pastore – Sagra dei sapori caseari e tradizione, 2ª edizione

Sabato 26 e domenica 27 settembre, Contrada Ciàvolo, Marsala

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



