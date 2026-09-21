Meteo Sicilia oggi 21 settembre: torna il sole a Trapani e Marsala, temporali nel resto dell’Isola

21/09/2026 08:02:00

Dopo il fine settimana instabile, la Sicilia occidentale prova a rimettere ordine nel cielo. Oggi, lunedì 21 settembre, tra Trapani e Marsala il tempo sarà nettamente più tranquillo, con nuvole soprattutto al mattino e schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Le temperature tornano sui 27-28 gradi e, almeno sulla costa trapanese, l’ombrello può prendersi qualche ora di riposo.

Diversa la situazione in altre zone della Sicilia, dove resta attiva l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico, soprattutto sui settori centro-orientali e su alcune aree interne e tirreniche.

Trapani, nuvole al mattino e poi più sole

A Trapani la giornata parte con cielo prevalentemente nuvoloso e temperature attorno ai 20-22 gradi. Con il passare delle ore le nubi tenderanno però a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e a un pomeriggio decisamente più gradevole.

La massima dovrebbe raggiungere i 27-28 gradi, con condizioni asciutte per gran parte della giornata. Qualche disturbo non è completamente escluso nelle prime ore, ma il rischio di pioggia resta basso.

Marsala, giornata stabile e fino a 27-28 gradi

Anche a Marsala il lunedì sarà sostanzialmente stabile. Al mattino il cielo potrà presentarsi parzialmente nuvoloso, mentre nel pomeriggio prevarranno le schiarite.

Le temperature oscilleranno tra circa 21-23 gradi nelle ore più fresche e 26-28 gradi nel pomeriggio.

Piogge poco probabili sulla città e sullo Stagnone. Settembre, dopo aver fatto un po’ di confusione nel weekend, oggi sembra intenzionato a comportarsi in maniera più civile.

Vento da Nord e Nord-Ovest

Sulla provincia di Trapani i venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con una prevalenza di Tramontana e Maestrale nelle ore pomeridiane.

Lungo la costa sono possibili valori attorno ai 15-20 km/h, senza condizioni particolarmente critiche. Non risultano allerte specifiche per vento forte nel Trapanese.

Mare poco mosso

Il mare sarà generalmente calmo o poco mosso lungo la costa trapanese e davanti a Marsala.

Tra Trapani e le Egadi le onde dovrebbero mantenersi attorno ai 30-40 centimetri, con qualche tratto leggermente più vivace nelle zone più esposte al Maestrale. Più mosso, localmente, il Canale di Sicilia.

Una giornata quindi favorevole anche sul fronte marittimo, senza mareggiate o condizioni problematiche.

Allerta gialla in parte della Sicilia, ma non nel Trapanese

L’instabilità non è però sparita dall’Isola.

Per oggi la Protezione Civile segnala allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in diversi settori della Sicilia, soprattutto nelle zone centro-orientali, interne e in parte del versante tirrenico.

Sono possibili rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio, localmente anche intensi, mentre sulla Sicilia occidentale i fenomeni saranno molto più isolati.

La provincia di Trapani non rientra tra le aree maggiormente interessate dall’allerta odierna.

Martedì ancora stabile nel Trapanese

Martedì 22 settembre dovrebbe proseguire la fase più tranquilla sulla Sicilia occidentale.

A Trapani e Marsala sono attesi cielo sereno o poco nuvoloso e temperature ancora attorno ai 27-28 gradi. Qualche temporale pomeridiano potrà invece interessare le zone interne e centro-orientali dell’Isola.

Tra mercoledì e giovedì torna qualche rovescio

Il prossimo piccolo cambiamento è previsto tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre.

Sul Trapanese aumenterà nuovamente la nuvolosità e non è escluso qualche breve rovescio, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane. Al momento non si intravede però una perturbazione strutturata né un vero passaggio autunnale.

Le temperature resteranno infatti sui 27-28 gradi, quindi senza variazioni importanti.

Da venerdì nuova stabilità

Da venerdì 25 settembre le previsioni tornano a indicare maggiore stabilità sulla Sicilia occidentale, con sole più presente e temperature ancora gradevoli.

La tendenza generale per la settimana vede infatti un Mediterraneo centro-occidentale dominato in larga parte dall’alta pressione, mentre l’instabilità resterà più presente sulla Sicilia centro-orientale.

In sintesi: oggi e domani miglioramento netto nel Trapanese, qualche possibile rovescio tra mercoledì e giovedì, poi di nuovo più sole.

L’autunno può aspettare. Evidentemente ha ancora qualche giorno di ferie da smaltire.



