Marsala, sbarco di migranti a Capo Boeo, davanti al Baglio Anselmi

21/09/2026 09:04:00

Sono arrivati dal mare direttamente sul lungomare di Marsala, di fronte al Baglio Anselmi. Sarebbero otto, secondo i testimoni, i migranti sbarcati a Capo Boeo intorno alle 19.30 di domenica 20 settembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L’approdo è avvenuto nel tratto urbano della costa, non in una zona isolata: Capo Boeo, all’estremità occidentale della Sicilia, si trova a ridosso del centro cittadino.

Il numero delle persone arrivate è quello indicato dai testimoni. Restano da chiarire la provenienza del gruppo, le caratteristiche dell’imbarcazione utilizzata e quanto accaduto dopo l’intervento dei militari.

Il recente sbarco a Favignana

L’episodio arriva a pochi giorni dalla notizia di un altro sbarco autonomo nelle vicine Egadi. Il 14 settembre Tp24 aveva raccontato l’arrivo a Favignana di dieci migranti, rintracciati dai carabinieri in località Preveto dopo una traversata conclusa durante la notte.

In quel caso, tra le persone identificate c’era un tunisino di 34 anni, arrestato perché rientrato in Italia senza la prevista autorizzazione dopo un precedente rimpatrio. Si tratta di un episodio distinto: non ci sono elementi, nelle informazioni finora raccolte, per collegarlo allo sbarco di domenica a Marsala.

I precedenti sul lungomare di Marsala

Non è la prima volta che il lungomare marsalese diventa un punto di approdo. Il 22 maggio 2024 un gommone aveva raggiunto la costa tra la chiesa di San Giovanni e il Monumento ai Mille. A bordo c’erano circa trenta persone, secondo le prime ricostruzioni pubblicate allora, che si erano allontanate dopo essere scese a terra.

Un altro episodio, il 14 ottobre 2024, aveva richiesto un’operazione di salvataggio nelle acque antistanti Capo Boeo. Un peschereccio si era incagliato su una secca e alcuni migranti si erano gettati in mare. Alla Capitaneria di porto avevano dato supporto due cittadini, mettendo a disposizione un gommone e aiutando nei soccorsi. Cinque persone erano state sottratte all’annegamento.



