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Dediche e pensieri
21/09/2026 07:58:00

Meraviglia in spiaggia a Marsala: dopo 57 giorni sono nate trenta tartarughine

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/meraviglia-in-spiaggia-a-marsala-dopo-57-giorni-sono-nate-trenta-tartarughine-450.jpg

È successo quando sulla spiaggia era ormai buio e tutto sembrava immobile. Poi, intorno alla mezzanotte, la sabbia ha iniziato a restituire le prime piccole tartarughe.

La notte del 18 settembre è iniziata la schiusa dell'unico nido di Caretta Caretta individuato quest'anno sul litorale di Marsala, nel tratto di spiaggia tra il Cafè Blanc e Lido Signorino.

I volontari hanno subito riconosciuto le tracce lasciate sulla sabbia: era finalmente arrivato il momento tanto atteso.

 

Dopo 57 giorni il grande viaggio

Il nido era stato deposto il 25 luglio scorso. Dopo 57 giorni di incubazione sotto la sabbia, le piccole tartarughe hanno iniziato a risalire in superficie.

Sono circa 30 le tartarughine di cui è stata finora accertata la fuoriuscita, anche se la schiusa ha portato alla nascita di numerosissimi esemplari.

Minuscole, veloci e determinate, hanno iniziato immediatamente il loro primo viaggio: quello verso il mare.

 

Anche senza la luna trovano la strada

La notte non era illuminata dalla luna, ma le piccole Caretta Caretta hanno seguito il loro istinto e sono riuscite a raggiungere l'acqua.

Per facilitare il percorso, i volontari hanno predisposto sulla spiaggia un corridoio che accompagnasse le tartarughine verso il mare, lasciando comunque che fossero loro a compiere autonomamente il tragitto.

Una scena emozionante: tante piccole sagome che avanzano sulla sabbia e, una dopo l'altra, scompaiono tra le onde.

 

"Sono nate?" La domanda di grandi e bambini

Per settimane quel nido era stato osservato con curiosità da tantissime persone. Grandi e piccoli, passando dalla spiaggia, si fermavano davanti al sito e rivolgevano ai volontari la stessa domanda: quando nasceranno le tartarughine?

La risposta è arrivata nella notte del 18 settembre.

La lunga attesa si è trasformata in uno spettacolo che ha coinvolto chi era presente e che ha dato un significato ancora più speciale al lavoro svolto durante tutta l'estate.

Il lavoro silenzioso dei volontari

A monitorare il nido sono stati, tra gli altri, Angela Di Girolamo, Michele Amato, Maurizio Fedele, Nicola Napolitano (in foto), impegnati nel controllo e nella tutela del sito.

Un lavoro fatto di attenzione quotidiana, osservazione e presenza sulla spiaggia, fondamentale durante una fase delicatissima della vita della tartaruga marina.

 

Un'estate dedicata alla tutela

Le attività rientrano nel lavoro del WWF Network Tartarughe Marine, anche attraverso il progetto LIFE, impegnato nella tutela della specie e dei suoi habitat.

Quest'anno le nidificazioni in Sicilia sono state inferiori rispetto a quelle dello scorso anno, ma è rimasto forte l'impegno dei volontari, che hanno continuato a monitorare le coste e a proteggere i nidi.

 

Dalla sabbia al mare, la vita ricomincia

Per le piccole Caretta Caretta il viaggio è appena cominciato. La nascita sulla spiaggia di Marsala rappresenta soltanto il primo passo di un percorso lungo e difficile.

Ma quella notte, per qualche minuto, la spiaggia di Marsala è diventata il teatro di uno degli spettacoli più belli che la natura possa offrire: trenta piccole tartarughe che, dopo 57 giorni nascosti sotto la sabbia, hanno trovato la loro strada verso il mare.









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