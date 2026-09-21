Da Trapani a Favignana a nuoto: l'impresa di Dado Chimeri e Janet Bertolini

21/09/2026 22:00:00

Oltre sei ore e mezza in mare aperto per attraversare a nuoto il tratto di mare tra Trapani e Favignana. Dado Chimeri e Janet Bertolini hanno portato a termine una traversata che resterà nella memoria della comunità delle Isole Egadi, trasformando una sfida sportiva in una prova di coraggio, passione e determinazione.

Una sfida nel mare delle Egadi

La traversata ha richiesto resistenza fisica e mentale, con i due nuotatori impegnati per più di sei ore nelle acque che separano Trapani dalla principale delle isole Egadi. Un'impresa affrontata con determinazione e conclusa con successo, che ha suscitato l'apprezzamento della comunità.

Il plauso del sindaco Pagoto

A congratularsi pubblicamente con i protagonisti dell'impresa è stato il sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto.

«Complimenti a Dado Chimeri e Janet Bertolini», ha scritto il primo cittadino, sottolineando come la traversata rappresenti «non soltanto un'impresa sportiva straordinaria con oltre 6 ore e mezza in mare, ma un esempio di coraggio, passione e determinazione che rende orgogliosa tutta la nostra comunità».

Pagoto ha quindi rivolto un ringraziamento ai due nuotatori: «Avete dimostrato che nessun mare è troppo grande quando c'è la volontà di attraversarlo».

Il ringraziamento all’organizzazione

Il sindaco ha infine espresso la propria gratitudine anche a quanti hanno reso possibile la traversata, rivolgendosi «a nome di tutte le Isole Egadi» agli organizzatori e all'Aquarius Nuoto, che ha supportato l'iniziativa. Una giornata che unisce sport, territorio e mare e che consegna alla storia delle Egadi una nuova, particolare sfida sulle acque che collegano Favignana alla costa trapanese.



