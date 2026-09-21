A Santa Ninfa salta la Festa dell'Agricoltura: il Comune al fianco dei lavoratori

21/09/2026 18:30:00

La Festa dell’Agricoltura di Santa Ninfa quest’anno non si farà. La decisione è stata assunta dall’Amministrazione comunale dopo un confronto con gli agricoltori, con i membri dell’Associazione Partito Agricolo di Santa Ninfa e con il rappresentante del direttivo della Cia Sicilia Occidentale, Gaspare Mauro.

Una scelta dettata dalla volontà di esprimere vicinanza a un comparto che sta attraversando una fase di grave crisi. Secondo l’Amministrazione, in questo momento non ci sono le condizioni per vivere in maniera festosa una manifestazione che ha proprio negli agricoltori i suoi principali protagonisti.

«Siamo al fianco degli agricoltori»

La decisione, sottolinea il Comune, nasce dalla consapevolezza delle difficoltà che stanno interessando l’intero settore agricolo e delle preoccupazioni espresse dagli operatori.

La rinuncia alla manifestazione vuole quindi rappresentare un segnale concreto di vicinanza agli agricoltori, in un momento caratterizzato da forti criticità per il comparto.

Un tavolo con gli operatori

L’Amministrazione comunale intende adesso trasformare il confronto in un'iniziativa concreta. Nei prossimi giorni sarà convocato un tavolo di ascolto e confronto con gli agricoltori e con tutti gli operatori del settore.

L’obiettivo sarà quello di raccogliere le istanze del territorio e arrivare alla redazione di un documento condiviso da sottoporre alla Regione Siciliana e al Governo nazionale.

La richiesta di interventi

Il documento dovrà contenere le richieste del comparto e sollecitare interventi concreti a sostegno dell’agricoltura, considerata dall’Amministrazione un settore vitale per l’economia del territorio.

La scelta di non organizzare la Festa dell’Agricoltura assume così anche il significato di un momento di riflessione sulle difficoltà che stanno vivendo gli operatori e sulla necessità di risposte istituzionali a sostegno del settore.



