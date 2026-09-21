Mazara, riapre la Domus romana di San Nicolò Regale: visite ai mosaici restaurati

21/09/2026 15:27:00

Tornano visibili i mosaici della Domus romana che si trova sotto la chiesa di San Nicolò Regale, a Mazara del Vallo. Dopo gli interventi di restauro e pulitura e la sistemazione di nuove passerelle, il sito archeologico sarà aperto giovedì 24 settembre, dalle 10.30 alle 11.30, con un'ora di visite gratuite.

L'open day anticipa di pochi giorni l'apertura della Domus nell'ambito del festival Le Vie dei Tesori: nei fine settimana del 26 e 27 settembre e del 3 e 4 ottobre sarà infatti possibile entrare nel sito con le visite previste dal programma della manifestazione. Il Comune indica la Domus come una delle principali novità dell'edizione 2026 del festival a Mazara.

Una Domus romana sotto una chiesa normanna

È proprio la sovrapposizione delle epoche a rendere particolare questo angolo della città. San Nicolò Regale, affacciata sul Mazaro, è una delle testimonianze dell'architettura normanna di Mazara; nel sottosuolo conserva invece tracce di una fase molto più antica della storia urbana.

Qui si trovano i resti della Domus romana con pavimenti musivi, finora difficilmente fruibili dall'interno. La collocazione delle nuove passerelle consentirà adesso di avvicinarsi ai mosaici in condizioni di maggiore sicurezza e con una lettura più chiara dell'area archeologica.

L'intervento permette così di aggiungere un ulteriore livello alla visita di San Nicolò Regale: non soltanto il monumento medievale, ma anche ciò che la città conserva sotto di esso.

L'apertura gratuita del 24 settembre

L'appuntamento di giovedì 24 settembre sarà una sorta di anteprima. Dalle 10.30 alle 11.30 sarà possibile accedere gratuitamente alla Domus e vedere i mosaici dopo gli interventi appena conclusi.

«L'open day – spiega l'assessore comunale alla Cultura Germana Abbagnato – sarà l'occasione per assistere alla scopertura dei mosaici della Domus, dopo gli interventi di restauro e pulitura e la sistemazione delle passerelle necessarie a consentirne una migliore e più sicura fruizione».

Per l'assessore si tratta di «una testimonianza particolarmente significativa della storia più antica di Mazara del Vallo, custodita nel sottosuolo di uno dei suoi monumenti più conosciuti». L'obiettivo dichiarato è avvicinare innanzitutto i cittadini, e in particolare i più giovani, a una parte del patrimonio archeologico della città rimasta a lungo poco accessibile.

Poi le visite con Le Vie dei Tesori

Dopo l'apertura straordinaria, la Domus entrerà nel circuito di Le Vie dei Tesori, che quest'anno si svolge a Mazara per tre fine settimana, dal 19 settembre al 4 ottobre. Il festival coinvolge chiese, musei, palazzi, biblioteche e altri luoghi del patrimonio cittadino.

Per i mosaici di San Nicolò Regale le visite partiranno dal secondo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, e torneranno sabato 3 e domenica 4 ottobre. Gli orari indicati dal Comune per il circuito sono dalle 10 alle 17.30.

In questi casi l'accesso non sarà gratuito come nell'open day del 24 settembre, ma seguirà il sistema dei coupon del festival: 3 euro per un ingresso, 10 euro per quattro ingressi e 18 euro per dieci.

La prima occasione per vedere i mosaici restaurati resta dunque quella di giovedì 24 settembre, dalle 10.30 alle 11.30, a San Nicolò Regale, con ingresso gratuito.



