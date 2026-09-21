“Il corpo è poesia”: a Marsala la seconda edizione di Tempo di Poesia Festival

21/09/2026 15:29:00

Per tre giorni la poesia esce dalla sola pagina scritta e passa attraverso voce, corpo, musica, performance e persino la lavorazione della carta. Dal 25 al 27 settembre, il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala ospita la seconda edizione di Tempo di Poesia Festival, con incontri, reading, laboratori e attività rivolte anche ai bambini.

Il tema scelto per il 2026 è “Il corpo è poesia”. Attorno a questo filo conduttore si sviluppa un programma che mantiene una particolare attenzione alla scrittura poetica femminile e al modo in cui il corpo viene raccontato nella poesia contemporanea: corpo osservato, desiderato, trasformato, ferito, ma anche capace di prendere parola e ribellarsi.

Il festival è organizzato dall’associazione EtiCOlogica, presieduta da Simona Pecorella, con la direzione artistica di Vinziana Rizzo Parisi.

Rosa Balistreri e il corpo che diventa voce

La monografia di questa seconda edizione, curata da Chiara Putaggio, è dedicata a Rosa Balistreri. Una scelta che si lega direttamente al tema del festival: nella vicenda artistica della cantastorie siciliana, voce e corpo diventano strumenti attraverso i quali raccontare povertà, condizione femminile, violenza e riscatto.

«Il corpo è l'elemento stesso dell'esistere – spiega la direttrice artistica Vinziana Rizzo Parisi – è l'involucro e allo stesso tempo commovente strumento di espressione, in cui si incarna la poesia».

Proprio a Rosa Balistreri sarà dedicato uno dei momenti centrali di sabato 26 settembre. Alle 16.30 andrà in scena “La vuci di Rosa”, performance dell'attrice e drammaturga Luana Rondinelli, con la voce di Irene Sciacca e le musiche di Gregorio Caimi e Natale Montalto.

Gli incontri con le autrici

Il programma comincia venerdì 25 settembre alle 18 con la presentazione di “Senso di Meraviglia”, libro di poesie di Manuela Maria Lombardo, che dialogherà con Vinziana Rizzo Parisi.

Sabato alle 10 sarà invece Adriana Oniţă a condurre “Anatomia di una lingua – Dove abita la poesia nel nostro corpo: nella bocca, nel respiro, nelle mani?”, laboratorio di scrittura poetica per adulti costruito attraverso esercizi e tecniche di composizione.

Alle 18.15 il confronto si allargherà alla poesia contemporanea con l'incontro “Il corpo è poesia”. Adriana Oniţă, la giornalista e scrittrice Chiara Putaggio e l'attrice e performer Chiara Chiavetta dialogheranno con Vinziana Rizzo Parisi attorno ai temi dell'identità, del linguaggio e della rappresentazione del corpo.

Domenica spazio alla slam poetry

Il linguaggio cambia ancora nella giornata conclusiva. Domenica 27 settembre alle 17.30 è prevista una performance di slam poetry con Chiara Chiavetta, Giulia Titone, Martina Cassenti e Valentina Gheza.

È uno degli elementi che caratterizzano il festival: accanto alla poesia letta e discussa trovano posto forme che lavorano sull'oralità, sulla presenza scenica e sul rapporto diretto tra chi scrive e chi ascolta.

Il programma comprende inoltre letture per bambini, attività creative e una “degustazione poetica”, con appuntamenti pensati per pubblici ed età differenti.

Il concorso dedicato a Rosaria Giaconia

All'interno della manifestazione trova spazio anche il concorso di poesia “Rosaria Giaconia”, promosso dai familiari della poeta e organizzato con EtiCOlogica, la Biblioteca e l'Archivio Storico Comunale “S. Struppa” di Marsala.

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Marsala. La poesia vincitrice sarà premiata domenica 27 settembre, durante la giornata conclusiva, e sarà pubblicata su “The Polyglot”, rivista canadese dedicata alla poesia polilinguistica internazionale.

Dalla poesia alla carta

Una parte del programma torna infine alla materia sulla quale, per secoli, la poesia è stata affidata: la carta.

Sono previsti laboratori di fabbricazione artigianale della carta, rivolti ad adulti e bambini, nei quali le tecniche manuali saranno affiancate da una riflessione sul riciclo e sul riuso. L'iniziativa è realizzata con il sostegno di Comieco, che rinnova la collaborazione avviata con il festival.

Tempo di Poesia è organizzato da EtiCOlogica con il patrocinio del Comune di Marsala, il contributo del Centro per il libro e la lettura, il sostegno di Comieco e Zicaffè e la collaborazione della Biblioteca e Archivio storico comunale “S. Struppa”.

Tutti gli incontri e le attività sono gratuiti. Per i laboratori è necessaria la prenotazione e la partecipazione è consentita fino a esaurimento dei posti disponibili.



