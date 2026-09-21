Campobello di Mazara, nasce il CusaFest: una nuova rassegna dedicata ai libri e al territorio

21/09/2026 10:48:00

Mercoledì 30 settembre Campobello di Mazara conoscerà programma e protagonisti della prima edizione di CusaFest, la nuova rassegna dedicata ai libri e alla letteratura. La presentazione è in programma alle 18 nella ex chiesa dell’Addolorata, dove saranno annunciati gli autori e il calendario degli incontri.

Il festival è stato ideato dall’assessore alla Cultura Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale, e nasce con l’intento di mettere in relazione letteratura, territorio e storie locali.

Alla presentazione interverranno Cusumano, Cardinale e il sindaco Daniele Mangiaracina. L’incontro sarà accompagnato da alcuni momenti musicali con il cantante Peppe Clemente, insieme a Franco Giacomarro.

Campobello e il percorso di “Città che legge”

CusaFest si inserisce nelle iniziative sviluppate dal Comune sul fronte della promozione della lettura. Campobello di Mazara ha ottenuto la qualifica di “Città che legge”, riconoscimento attribuito dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura ai Comuni impegnati in politiche continuative dedicate ai libri e alla lettura.

La rassegna è organizzata dal Comune di Campobello di Mazara attraverso i fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica destinati agli enti locali che hanno ottenuto questa qualifica. Il festival ha inoltre il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana.

La nascita di CusaFest dà così continuità al percorso culturale portato avanti negli ultimi mesi a Campobello. Già durante l’estate, con la rassegna “I tramonti di Torretta – Parole d’A…mare” a Torretta Granitola, era stata anticipata la nascita in autunno di un nuovo festival dedicato ai libri.

Coinvolti anche gli studenti

La prima edizione avrà anche una componente formativa. Saranno coinvolti gli studenti del triennio del Polo liceale “Cipolla-Gentile-Pantaleo” di Castelvetrano, diretto da Leonardo Mangiaracina, attraverso il percorso di formazione scuola-lavoro collegato alla manifestazione.

Partner sponsor dell’iniziativa sono le Cantine Colomba Bianca.

L’appuntamento del 30 settembre servirà dunque a capire quale fisionomia avrà concretamente la nuova rassegna: nella ex chiesa dell’Addolorata saranno presentati gli ospiti, le date e il programma della prima edizione di CusaFest.



