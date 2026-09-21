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Cronaca
21/09/2026 02:00:00

Salaparuta, raid al cimitero: tombe danneggiate e vasi rubati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2026/salaparuta-raid-al-cimitero-tombe-danneggiate-e-vasi-rubati-450.jpg

Vasi portafiori divelti e rubati, vetri infranti, lapidi e lastre di marmo danneggiate. Raid nel cimitero comunale di Salaparuta, dove ignoti sono entrati durante la notte provocando danni a diverse tombe e cappelle gentilizie. Sull'episodio indagano i carabinieri.

 

A scoprire quanto accaduto è stato il custode, arrivato al lavoro al mattino. Durante il consueto giro all'interno del cimitero ha trovato composizioni floreali a terra e numerosi vasi mancanti. In alcune cappelle erano stati staccati anche i portafiori fissati alle pareti, mentre diverse lapidi risultavano danneggiate.

Non è ancora chiaro quante tombe siano state interessate dal raid né l'ammontare complessivo dei danni. È stata presentata una denuncia ai carabinieri.

 

 

«Un gesto vile e inaccettabile, che ferisce la memoria dei nostri cari defunti e il dolore delle famiglie», ha dichiarato la sindaca di Salaparuta Michele Saitta, invitando chiunque abbia notato movimenti sospetti nella zona a segnalarli alle forze dell'ordine.

L'amministrazione comunale sta inoltre valutando l'installazione di un sistema di videosorveglianza a tutela del cimitero. «Salaparuta non resta in silenzio davanti a chi profana i luoghi della nostra memoria», afferma Saitta.









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