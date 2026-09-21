Partinico, tragedia in un garage: madre e figlio muoiono per le esalazioni di una cisterna

21/09/2026 13:27:00

Una tragedia familiare, improvvisa e ancora tutta da ricostruire. Una donna di 37 anni e il figlio di 22 sono morti a Partinico, probabilmente dopo avere respirato esalazioni provenienti da una cisterna sistemata all’interno di un garage sotto la loro abitazione, in via Lorenzo Perosi.

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe sceso per primo nel locale. Non vedendolo tornare e non ricevendo risposta alle chiamate, la madre sarebbe andata a cercarlo. Poco dopo, anche lei sarebbe rimasta vittima delle esalazioni.

I soccorsi

Quando sono arrivati i sanitari del 118, per madre e figlio non c’era ormai più nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per capire quale sostanza abbia reso l’aria del garage irrespirabile.

Da chiarire cosa ci fosse nella cisterna

Al momento non è ancora chiaro cosa contenesse la cisterna e quale sia stata esattamente l’origine delle esalazioni.

Saranno i rilievi tecnici a stabilire la natura delle sostanze presenti nell’ambiente e la dinamica precisa della tragedia.

Sull’accaduto indagano anche i carabinieri, chiamati a ricostruire gli ultimi minuti prima della morte dei due.

Una sequenza drammatica che, secondo la prima ricostruzione, avrebbe visto la madre perdere la vita nel tentativo di soccorrere il figlio.



