Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/09/2026 13:27:00

Partinico, tragedia in un garage: madre e figlio muoiono per le esalazioni di una cisterna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789990195-0-partinico-tragedia-in-un-garage-madre-e-figlio-muoiono-per-le-esalazioni-di-una-cisterna.jpg

Una tragedia familiare, improvvisa e ancora tutta da ricostruire. Una donna di 37 anni e il figlio di 22 sono morti a Partinico, probabilmente dopo avere respirato esalazioni provenienti da una cisterna sistemata all’interno di un garage sotto la loro abitazione, in via Lorenzo Perosi.

 

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe sceso per primo nel locale. Non vedendolo tornare e non ricevendo risposta alle chiamate, la madre sarebbe andata a cercarlo. Poco dopo, anche lei sarebbe rimasta vittima delle esalazioni.

 

I soccorsi

 

Quando sono arrivati i sanitari del 118, per madre e figlio non c’era ormai più nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per capire quale sostanza abbia reso l’aria del garage irrespirabile.

 

Da chiarire cosa ci fosse nella cisterna

 

Al momento non è ancora chiaro cosa contenesse la cisterna e quale sia stata esattamente l’origine delle esalazioni.

Saranno i rilievi tecnici a stabilire la natura delle sostanze presenti nell’ambiente e la dinamica precisa della tragedia.

Sull’accaduto indagano anche i carabinieri, chiamati a ricostruire gli ultimi minuti prima della morte dei due.

Una sequenza drammatica che, secondo la prima ricostruzione, avrebbe visto la madre perdere la vita nel tentativo di soccorrere il figlio.

 









Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...

Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789723655-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-porta-il-suo-cous-cous-al-cous-cous-fest.jpg

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous...