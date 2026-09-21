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Cronaca
21/09/2026 13:00:00

Marsala, il 27 settembre il memorial Francesco Sorrentino: "amico degli amici"

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Il 27 settembre al Centro Sportivo Pianto Romano una serata nel segno dello sport, dell’amicizia e del ricordo. Francesco morì in un incidente in moto l’11 novembre 1990, pochi giorni prima di compiere 18 anni.

Ci sono assenze che il tempo non riesce a colmare. Anni che passano, vite che cambiano, persone che crescono, ma alcuni nomi continuano a rimanere lì, custoditi nella memoria e nel cuore di chi li ha conosciuti.

È questo il senso del Memorial dedicato a Francesco Sorrentino, in programma domenica 27 settembre, alle ore 20, al Centro Sportivo Pianto Romano. Un appuntamento voluto dalla famiglia per ricordare Francesco e ritrovarsi, ancora una volta, attorno alla sua memoria.

 

Una vita spezzata a 17 anni

Francesco è morto tragicamente l’11 novembre 1990, a causa di un incidente in moto. Aveva appena 17 anni e mancavano pochi giorni al suo diciottesimo compleanno.

Una tragedia che interruppe improvvisamente la sua giovinezza, i suoi sogni e tutto ciò che ancora avrebbe potuto vivere. Per la sua famiglia e per gli amici che gli erano più vicini rimase un dolore profondo, ma anche il ricordo di un ragazzo capace di lasciare un segno nella vita di chi lo aveva incontrato.

A distanza di 36 anni, quel ricordo è ancora vivo.

 

Lo sport per ritrovarsi e ricordare

Il Memorial nasce proprio dalla volontà di trasformare il ricordo in un momento di incontro. Lo sport diventa così il filo conduttore di una serata che vuole essere soprattutto un'occasione per stare insieme.

Ci saranno gli amici di Francesco, la sua famiglia, persone che hanno condiviso con lui una parte della giovinezza e che, a distanza di tanti anni, continuano a sentirne la presenza attraverso i ricordi.

Sarà anche l'occasione per raccontare episodi, rispolverare vecchi aneddoti, condividere emozioni e sorrisi. Perché ricordare qualcuno non significa soltanto fermarsi al dolore della sua assenza, ma anche riportare alla luce la persona che è stata, le sue passioni, la sua allegria e i momenti vissuti insieme.

 

"Amico degli amici"

Francesco viene ricordato come un “amico degli amici”, una definizione che racchiude il legame speciale che aveva con la sua compagnia.

Ed è forse proprio attraverso gli amici che il suo ricordo ha continuato a vivere negli anni: nei racconti, nelle fotografie, nelle occasioni in cui il suo nome torna fuori quasi naturalmente, come accade con le persone che hanno lasciato qualcosa di importante.

Il Memorial del 27 settembre sarà anche questo: un modo per pronunciare ancora una volta il nome di Francesco, per sentirlo idealmente vicino e per ritrovarsi insieme nel segno di un'amicizia che il tempo non ha cancellato.

 

Una serata per Francesco

Non sarà soltanto un appuntamento sportivo. Sarà soprattutto una serata dedicata alla memoria e agli affetti.

A Pianto Romano, il 27 settembre, amici e familiari si ritroveranno per ricordare un ragazzo che aveva soltanto 17 anni quando la sua vita è stata tragicamente interrotta.

Perché gli anni possono allontanare i ricordi più immediati, ma non necessariamente cancellano le persone. Alcuni rimangono nelle storie che continuiamo a raccontare, nei sorrisi che riaffiorano pensando a loro, nell'affetto di chi non ha mai smesso di ricordarli.

E così, dopo tanti anni, Francesco sarà ancora insieme ai suoi amici. Attraverso lo sport, le parole, i ricordi e quella stessa amicizia che, per chi lo ha conosciuto, non ha mai smesso di esistere.









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