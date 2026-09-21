Marsala, cadavere di un uomo trovato sugli scogli vicino al porticciolo turistico

21/09/2026 19:58:00

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 settembre, sugli scogli nei pressi del porticciolo turistico di Marsala. Sono in corso le operazioni per il recupero del corpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e la Polizia. Al momento non sono note le generalità dell'uomo e non ci sono ancora elementi certi sulle circostanze della morte.

Il corpo si trova sugli scogli e le squadre intervenute stanno procedendo al recupero. Soltanto successivamente potranno essere effettuati gli accertamenti necessari per risalire all'identità dell'uomo e ricostruire quanto accaduto.

Al momento non ci sono elementi per collegare il ritrovamento agli sbarchi di migranti o per formulare altre ipotesi sull'identità della vittima.



