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Cronaca
21/09/2026 16:40:00

C'è stata una scossa di terremoto nel Belice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1790001871-0-c-e-stata-una-scossa-di-terremoto-nel-belice.jpg

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata questa mattina nella valle del Belice. L’evento sismico è avvenuto alle 11:03  di lunedì 21 settembre 2026, con epicentro a circa un chilometro a nord-est di Salaparuta.


Secondo la localizzazione della Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro si trova alle coordinate geografiche 37.7638 di latitudine e 13.0182 di longitudine. L’ipocentro è stato individuato a una profondità di 9 chilometri.


Trattandosi di un evento di lieve entità, con una magnitudo di questo livello la scossa viene in genere avvertita solo dalla popolazione più vicina all’epicentro e, quando percepita, non provoca normalmente danni a persone o cose. Al momento non risultano segnalazioni di danni.



Cronaca | 2026-09-21 16:40:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/c-e-stata-una-scossa-di-terremoto-nel-belice-250.jpg

C'è stata una scossa di terremoto nel Belice

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata questa mattina nella valle del Belice. L’evento sismico è avvenuto alle 11:03  di lunedì 21 settembre 2026, con epicentro a circa un chilometro a nord-est di...







Native | 21/09/2026
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