C'è stata una scossa di terremoto nel Belice

Sorelline scomparse e ritrovate, il giallo delle 21 ore nel negozio

Sono state ritrovate sane e salve, ma il caso delle due sorelline di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate sabato pomeriggio dentro un negozio di abbigliamento è tutt'altro che chiuso. Le due bambine e gli...