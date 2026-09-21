21 Settembre: Meloni insegue Vannacci, Mosca attaccata, houthi in guerra
E' il 21 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Mosca è stata attaccata da 1.900 droni e missili ucraini, che hanno causato almeno due morti. È il più grave bombardamento sulla capitale dall’inizio della guerra, ha detto il sindaco • Ieri sera in Russia si è chiuso il voto per il rinnovo della Duma: Russia Unita, il partito di Putin, secondo le previsioni ha preso circa la metà delle preferenze, seguito da altri partiti-satelliti • Con un messaggio su Telegram all’Adnkronos, gli houthi hanno rassicurato: «Non siamo in guerra con l’Italia» • Sabato Trump è rientrato da Camp David a Washington in anticipo, senza dare spiegazioni, si è temuto a causa di un’imminente escalation in Medio Oriente • Alle elezioni a Berlino ha vinto la Linke, estrema sinistra, con la capolista Elif Eralp, figlia di rifugiati turchi. Invece nel Meclemburgo-Pomerania si è imposta Afd. In entrambe le consultazioni la Cdu del cancelliere Merz ha preso ben poche preferenze • Dal palco di Pontida Salvini ha annunciato che a ottobre si terrà un congresso straordinario della Lega • Il 91,7 per cento dei militanti del M5s ha votato contro l’invio di armi a Kiev. Conte ha commentato il dato dicendo che ora «siamo obbligati a essere radicali»
• Alla festa dei giovani di FdI la premier ha annunciato che metterà un tetto al numero di bambini stranieri in ogni classe. I presidi hanno fatto notare che il limite c’è già, ma è difficile applicarlo. Meloni ha anche detto che vieterà burqa e niqab a scuola • A Orvieto, nell’ultimo giorno del Forum per l’Italia, Vannacci ha annunciato che sta lavorando a un tour negli Usa, da farsi prima di Natale in quattro tappe • A 20 chilometri da Grinzane Cavour, il paese di Mario Roggero, un uomo ha sparato ai ladri che erano entrati nel suo cortile uccidendone uno • A Milano è morto in un incidente in moto Davide Di Lernia, figlio di Leone • Si sospetta che il ragazzo che ha accoltellato la sua prof a Roma sia stato istigato online da gruppi suprematisti ed estremisti • Le sorelline scomparse e subito ritrovate sabato a San Cataldo sono state messe in comunità insieme ai quattro fratelli • Due tedeschi sono stati arrestati per aver appeso due quadri nella sala del Louvre che ospita la Gioconda • Il politico di estrema destra Éric Zemmour ha detto che si ricandiderà alle presidenziali francesi • Maria Rosaria Boccia ha (auto)pubblicato un libro sul suo rapporto con Sigfrido Ranucci in cui dice che il conduttore per lei ha avuto «attenzioni, premure, complimenti, battute» • Tajani, durante un evento pubblico, ha detto che a suo figlio consiglierebbe di sposare una ragazza «meno appariscente però più affidabile» • Inaspettatamente, il Frosinone ha battuto il Como 2-0, con gol di Calò e Kvernadze • In Austria Pedro Acosta, 22 anni, ha vinto la sua prima gara in MotoGp • Ed Sheeran, in concerto a Filadelfia, si è scusato per il caso Macklemore e ha detto che quel che sta succedendo a Gaza è «catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato» • Sono morti l’attore statunitense Gerrit Graham (77 anni) e il principe Diofebo Meli Lupi di Soragna (85)
Titoli Corriere della Sera: «Tetto agli stranieri in classe» la Repubblica: Scuola di propaganda La Stampa: Spara al ladro in fuga e lo uccide Il Sole 24 Ore: Patto fiscale, calcoli fatti in 6 studi su 10 Il Messaggero: Scuola, tetto agli stranieri Il Giornale: Ombre russe sulle primarie Qn: Scuola, la stretta di Meloni / «Meno stranieri in classe» Il Fatto: Conte promette «tabula rasa» / Meloni scimmiotta Vannacci Leggo: «Un tetto agli stranieri in classe» Libero: Scuola, si cambia: / tetto agli stranieri / e addio al burqa La Verità: «Basta burqa e classi ghetto» Il Mattino: «Scuola, tetto agli stranieri» il Quotidiano del Sud: Ue-Canada / il coraggio / di cominciare / un’altra storia Domani: Scuola, Meloni insegue Vannacci / Il cattivismo sui bambini stranieri
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