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Cittadinanza
21/09/2026 22:12:00

Marsala, grosso albero crolla sull'area giochi di Villa Cavallotti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/marsala-grosso-albero-crolla-sull-area-giochi-di-villa-cavallotti-450.jpg

Poteva avere conseguenze ben più gravi il crollo di un grosso albero avvenuto nella notte a Villa Cavallotti, a Marsala. Il tronco si è spezzato ed è finito proprio nell'area giochi destinata ai bambini. Fortunatamente è successo quando la villa era chiusa e non c'erano famiglie all'interno.

 

Il personale comunale è intervenuto per mettere in sicurezza la zona e nelle prossime ore bisognerà rimuovere l'albero..

L'albero si è spezzato circa a metà e, secondo quanto riferisce l'assessore comunale Daniele Nuccio, non presentava evidenti segni di malattia. Le radici, però, avevano sollevato parte del marciapiede e del cordolo esterno della villa sul lato di viale Isonzo.

 

Nuccio: «Ringraziamo il cielo che sia successo di notte»

«L'albero non dava segni di malattia, il crollo non era prevedibile – spiega Nuccio –. Nelle scorse settimane abbiamo pulito la villa, rimosso i rami secchi e sistemato le aiuole».

L'assessore sottolinea che gli interventi di abbattimento vengono effettuati dopo una valutazione tecnica: «Da quando ci siamo noi, ogni intervento di rimozione di alberi viene fatto previo parere di un agronomo incaricato. Diversi alberi siamo riusciti a salvarli».

Sul crollo della notte, Nuccio aggiunge: «Ringraziamo il cielo che sia avvenuto di notte», proprio perché l'albero è finito in una zona normalmente frequentata dai bambini.

 

Verso un censimento degli alberi

L'episodio riporta l'attenzione sulle condizioni del patrimonio arboreo cittadino. L'amministrazione, spiega Nuccio, sta lavorando a un ampliamento della gestione del verde pubblico.

«Dobbiamo censire tutti gli alberi che abbiamo – afferma – con uno studio sulle loro condizioni, sulle necessità di intervento e sulle diverse tipologie».

Non è il primo intervento recente a Villa Cavallotti. Qualche mese fa era stata rimossa una palma considerata pericolante che si trovava proprio all'ingresso della villa.









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