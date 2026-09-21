Nuova Pallacanestro Marsala, presentata la squadra pronta per il campionato di Serie C

21/09/2026 16:35:00

La nuova stagione della Nuova Pallacanestro Marsala è ufficialmente iniziata. Venerdì 18 settembre, presso la Società Canottieri Marsala, si è tenuta la presentazione della prima squadra, del settore giovanile e dello staff tecnico che accompagneranno la società nel campionato 2026/27.

Un appuntamento pensato non soltanto per presentare i protagonisti della nuova stagione, ma anche per condividere con atleti, famiglie, dirigenti e appassionati l'entusiasmo che accompagna un nuovo capitolo della pallacanestro marsalese.

Obiettivo salvezza

La prima squadra è pronta ad affrontare il campionato di Serie C con entusiasmo, ambizione e determinazione. Un gruppo chiamato a misurarsi con una stagione impegnativa, con la volontà di rappresentare al meglio i colori della società e di costruire, partita dopo partita, un percorso di crescita.

Accanto alla prima squadra resta centrale il lavoro sul settore giovanile, con le formazioni Under che saranno impegnate nei rispettivi campionati. Una scelta che conferma l'importanza attribuita dalla società alla crescita dei giovani e alla costruzione del futuro attraverso il vivaio.

Una società costruita sul lavoro di squadra

La serata alla Canottieri Marsala è stata anche l'occasione per conoscere più da vicino dirigenti, tecnici, collaboratori e giocatori che quotidianamente lavorano alla crescita della Nuova Pallacanestro Marsala.

Nel video che accompagna questo articolo raccontano le loro aspettative per la nuova stagione Francesco Giacalone, Team Manager della società, Peppe Grillo, presidente e coach, e i giocatori Salvatore Linares ed Emanuele Giannullo.

Dalle loro parole emerge il senso di una stagione che va oltre il semplice risultato sportivo: c'è la volontà di consolidare il progetto, far crescere i ragazzi, creare un gruppo unito e riportare sempre più entusiasmo attorno alla pallacanestro marsalese.

Il settore giovanile al centro del progetto

La presentazione ha infatti coinvolto anche le squadre Under, protagoniste di un percorso che rappresenta uno degli elementi fondamentali della programmazione della società.

Per i più giovani il campionato sarà soprattutto un'opportunità di crescita, confronto e formazione, dentro e fuori dal parquet. Un percorso nel quale allenatori e dirigenti avranno il compito di accompagnare gli atleti, valorizzandone le qualità e trasmettendo i valori dello sport.

Si alza il sipario sulla nuova stagione

Con la presentazione ufficiale alla Canottieri Marsala, dunque, la Nuova Pallacanestro Marsala ha dato il via alla stagione 2026/27.

Adesso sarà il campo a parlare. La prima squadra si prepara alla sfida della Serie C, mentre le formazioni giovanili saranno chiamate a vivere la propria stagione da protagoniste. Una nuova avventura che la società vuole affrontare con entusiasmo, lavoro e spirito di squadra.



