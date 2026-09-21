Tre Bicchieri 2027, il vino siciliano fa il record: Marsala e il Trapanese protagonisti

21/09/2026 17:00:00

Sono 31 i vini siciliani premiati con i Tre Bicchieri nella Guida Vini d’Italia 2027 del Gambero Rosso. E tra le etichette che hanno conquistato l’ambito riconoscimento spicca ancora una volta la presenza di numerose cantine marsalesi e del territorio trapanese: da Fina a Birgi, da Firriato a Donnafugata, passando per Intorcia, Barraco e altre realtà che confermano la vivacità e la qualità della viticoltura del territorio.

È un risultato da record quello raggiunto dalla Sicilia nella nuova edizione della guida del Gambero Rosso: 31 etichette hanno conquistato i Tre Bicchieri, due in più rispetto allo scorso anno, segnando il numero più alto mai raggiunto dall’Isola.

Un riconoscimento che fotografa una Sicilia del vino sempre più articolata, capace di esprimere eccellenze diverse e di valorizzare territori, vitigni e interpretazioni differenti. E anche quest’anno il territorio della provincia di Trapani si ritaglia uno spazio importante, con diverse cantine premiate.

Marsala e Trapani protagoniste

Tra i vini premiati figurano il Marsala Superiore Secco 2016 di Francesco Intorcia Heritage, mentre il mondo del Grillo porta ai Tre Bicchieri diverse importanti realtà del territorio. C’è il Sicilia Grillo Firma del Tempo Riserva 2024 di Cantine Fina, il Sicilia Grillo Trisole 2025 di Cantine Birgi e il Passito di Pantelleria Ben Ryè 2023 di Donnafugata, altra realtà profondamente legata al territorio trapanese e alla valorizzazione dei suoi grandi vini.

E ancora, nella prestigiosa selezione compare il Sicilia Grillo Tasca d’Almerita Withaker Mozia 2025, mentre tra i grandi vini dell'Etna trova posto il Cavanera Rovo delle Coturnie Contrada Marchesa 2022 di Firriato, a conferma della capacità delle aziende siciliane di esprimersi su più territori e differenti denominazioni.

Una presenza significativa che si aggiunge alle altre eccellenze del Trapanese, a testimonianza di un'area che continua a produrre vini capaci di imporsi ai vertici della critica enologica nazionale.

Il Grillo è il vitigno del momento

Tra i dati più interessanti della nuova guida c’è sicuramente il risultato del Grillo, che conquista ben cinque Tre Bicchieri.

È un segnale importante per uno dei vitigni simbolo della Sicilia occidentale, capace negli ultimi anni di cambiare pelle e di proporsi non soltanto come vino fresco e immediato, ma anche attraverso interpretazioni più strutturate, longeve e complesse.

I cinque riconoscimenti vanno a Possente, Cantine Fina, Tasca d’Almerita, Cantine Birgi e Tenuta Gorghi Tondi.

Una vera e propria fotografia della forza del Grillo e, soprattutto, della capacità delle aziende siciliane di interpretarlo in modi differenti.

L'Etna fa la parte del leone

Il territorio che raccoglie il maggior numero di riconoscimenti è ancora una volta l'Etna, con 12 etichette premiate.

Un risultato che conferma il ruolo centrale del Vulcano nel panorama enologico siciliano e meridionale. La particolarità di questa edizione è che, per la prima volta, tra i Tre Bicchieri dell'Etna prevalgono i bianchi: otto etichette bianche contro quattro rosse.

Un dato che racconta l'evoluzione di un territorio capace di esprimere una straordinaria varietà di vini e che negli ultimi anni ha visto crescere in maniera significativa l'attenzione proprio verso le produzioni bianche.

Non solo Etna: una Sicilia plurale

Accanto all'Etna e al Grillo, la selezione del Gambero Rosso racconta una Sicilia enologica estremamente diversificata.

Ci sono il Cerasuolo di Vittoria, il Faro, il Nero d'Avola, il Nerello Mascalese, lo Zibibbo, il Marsala e i vini dolci di Pantelleria.

Anche lo Zibibbo riesce a ritagliarsi uno spazio importante, mentre il Nero d'Avola conferma la propria presenza con diverse etichette.

Il risultato complessivo è quello di un'isola che continua a moltiplicare le proprie espressioni enologiche, con territori storici e nuove interpretazioni capaci di convivere nella stessa graduatoria.

I 31 Tre Bicchieri della Sicilia 2027

Ecco tutte le etichette siciliane premiate dal Gambero Rosso:

Biancoviola 2024 – Aldo Viola

– Aldo Viola Cerasuolo di Vittoria 2024 – Feudi del Pisciotto

– Feudi del Pisciotto Etna Bianco A’ Puddara 2024 – Tenuta di Fessina

– Tenuta di Fessina Etna Bianco Anthemis 2024 – Monteleone

– Monteleone Etna Bianco Arrigo 2023 – Alta Mora

– Alta Mora Etna Bianco Contrada Arcuria 2024 – Restivo

– Restivo Etna Bianco Contrada Cottanera 2022 – Cottanera

– Cottanera Etna Bianco Contrada Pietrarizzo 2024 – Francesco Tornatore

– Francesco Tornatore Etna Bianco Muganazzi 2024 – Graci

– Graci Etna Bianco Superiore Contrada Volpare Frontebosco 2025 – Maugeri

– Maugeri Etna Rosso Calderara Sottana 2024 – Girolamo Russo

– Girolamo Russo Etna Rosso Cavanera Rovo delle Coturnie Contrada Marchesa 2022 – Firriato

– Firriato Etna Rosso Contrada Vign. Monte Gorna V.V. Ris. 2020 – Cantine Nicosia

– Cantine Nicosia Etna Rosso V. Barbagalli 2023 – Pietradolce

– Pietradolce Faro 2024 – Le Casematte

– Le Casematte Faro Palari 2021 – Palari

– Palari Grotta dell’Oro 2025 – Hibiscus

– Hibiscus Infatata 2025 – Caravaglio

– Caravaglio Magaggiaro Mandrarossa 2025 – Cantine Settesoli – Mandrarossa

– Cantine Settesoli – Mandrarossa Marsala Superiore Secco 2016 – Francesco Intorcia Heritage

– Francesco Intorcia Heritage Passito di Pantelleria Ben Ryè 2023 – Donnafugata

– Donnafugata Sicilia Acini di Grillo 2025 – Possente

– Possente Sicilia Grillo Firma del Tempo Riserva 2024 – Cantine Fina

– Cantine Fina Sicilia Grillo Tasca d’Almerita Withaker Mozia 2025 – Tasca d’Almerita

– Tasca d’Almerita Sicilia Grillo Trisole 2025 – Cantine Birgi

– Cantine Birgi Sicilia Kheirè Grillo Riserva 2024 – Tenuta Gorghi Tondi

– Tenuta Gorghi Tondi Sicilia Nerello Mascalese 2023 – Feudo Arancio

– Feudo Arancio Sicilia Nero d’Avola Duca Enrico 2022 – Duca di Salaparuta

– Duca di Salaparuta Sicilia Nero d’Avola Saia 2024 – Feudo Maccari

– Feudo Maccari Sicilia Noto Santa Cecilia 2023 – Planeta

– Planeta Zibibbo 2025 – Barraco



