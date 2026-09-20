Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
20/09/2026 02:01:00

A29, chiusure notturne tra Campobello e Mazara: lavori su due cavalcavia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/a29-chiusure-notturne-tra-campobello-e-mazara-lavori-su-due-cavalcavia-450.jpg

Due notti di chiusura sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo per consentire nuovi lavori di manutenzione straordinaria. Il tratto tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo sarà interdetto al traffico in entrambe le direzioni, dalle 22 alle 6, per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento strutturale di due cavalcavia.

 

Le chiusure riguarderanno il tratto compreso tra il km 97,600 e il km 114 e scatteranno:

  • dalle 22 di lunedì 21 settembre alle 6 di martedì 22 settembre;
  • dalle 22 di mercoledì 23 settembre alle 6 di giovedì 24 settembre.

I lavori interesseranno i cavalcavia numero 38, al km 99,120, e numero 39, al km 100,180.

 

Le deviazioni sulla Statale 115

Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla SS115.

Chi viaggia in direzione Mazara del Vallo dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Campobello di Mazara, proseguire sulla Statale 115 e rientrare sulla A29 allo svincolo di Mazara.

Percorso inverso per chi viaggia verso Palermo: uscita obbligatoria a Mazara del Vallo, prosecuzione sulla SS115 e rientro in autostrada a Campobello di Mazara.

Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e a considerare possibili tempi di percorrenza più lunghi lungo la viabilità alternativa.









Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789723655-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-porta-il-suo-cous-cous-al-cous-cous-fest.jpg

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789716840-0-autoservizi-salemi-tre-nuovi-bus-due-per-roma-e-milano-uno-senza-barriere.jpg

Autoservizi Salemi, tre nuovi bus: due per Roma e Milano, uno senza...

Native | 17/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/1789630902-0-truffe-auto-usate-e-danni-nascosti-come-proteggersi-prima-di-firmare.png

Truffe auto usate e danni nascosti: come proteggersi prima di firmare