A29, chiusure notturne tra Campobello e Mazara: lavori su due cavalcavia

20/09/2026 02:01:00

Due notti di chiusura sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo per consentire nuovi lavori di manutenzione straordinaria. Il tratto tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo sarà interdetto al traffico in entrambe le direzioni, dalle 22 alle 6, per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento strutturale di due cavalcavia.

Le chiusure riguarderanno il tratto compreso tra il km 97,600 e il km 114 e scatteranno:

dalle 22 di lunedì 21 settembre alle 6 di martedì 22 settembre ;

; dalle 22 di mercoledì 23 settembre alle 6 di giovedì 24 settembre.

I lavori interesseranno i cavalcavia numero 38, al km 99,120, e numero 39, al km 100,180.

Le deviazioni sulla Statale 115

Durante le chiusure il traffico sarà deviato sulla SS115.

Chi viaggia in direzione Mazara del Vallo dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Campobello di Mazara, proseguire sulla Statale 115 e rientrare sulla A29 allo svincolo di Mazara.

Percorso inverso per chi viaggia verso Palermo: uscita obbligatoria a Mazara del Vallo, prosecuzione sulla SS115 e rientro in autostrada a Campobello di Mazara.

Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e a considerare possibili tempi di percorrenza più lunghi lungo la viabilità alternativa.



