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Cultura

» Spettacoli
20/09/2026 09:56:00

Sarà Lello Analfino a salire sul palco del Cous Cous Fest al posto di Roy Paci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2026/1789891050-0-sara-lello-analfino-a-salire-sul-palco-del-cous-cous-fest-al-posto-di-roy-paci.jpg

Sarà Lello Analfino a salire sul palco del Cous Cous Fest al posto di Roy Paci. Dopo il forfait del trombettista siciliano, fermato da problemi di salute, l’organizzazione ha annunciato il nuovo concerto per questa sera, domenica 20 settembre, alle 22, sul palco spiaggia di San Vito Lo Capo.

Roy Paci era stato costretto ad annullare la sua partecipazione dopo il ricovero e l’annuncio, da parte dello staff, di “seri problemi di salute” che richiedono un intervento.

 

Torna Lello Analfino

 

Il Cous Cous Fest ha scelto un volto molto conosciuto dal pubblico della manifestazione: Lello Analfino, frontman storico dei Tinturia, che si esibirà insieme alla T-Orkestar.

“Un amico. Un fratello. Uno di quelli che al Cous Cous Fest si sentono a casa”, scrivono gli organizzatori annunciando il cambio di programma.

Analfino è da anni legato alla manifestazione di San Vito Lo Capo e tornerà sul palco con il suo repertorio e con una miscela di pop, reggae, funk, rap e sonorità siciliane.

 

Concerto gratuito alle 22

 

L’appuntamento è per domenica 20 settembre alle 22 sul palco spiaggia.

L’ingresso è libero.

Un cambio arrivato all’ultimo momento, dunque, ma con un artista che a San Vito Lo Capo è praticamente di casa. Roy Paci si ferma per motivi di salute, il Cous Cous Fest va avanti con Lello Analfino e la T-Orkestar.









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