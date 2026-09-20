Mazara, da lunedì cambia di nuovo la raccolta rifiuti: torna il calendario ordinario

20/09/2026 17:24:00

Da lunedì 21 settembre a Mazara del Vallo cambia nuovamente il calendario della raccolta differenziata porta a porta. Finisce infatti la rimodulazione estiva e torna in vigore il programma ordinario.

La novità principale riguarda soprattutto umido e secco indifferenziato: l’organico tornerà ad essere raccolto tre volte a settimana, mentre il secco tornerà al lunedì.

L’umido torna tre volte a settimana

Per le utenze domestiche l’umido organico sarà raccolto ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

Durante il periodo estivo era stata eliminata la raccolta del mercoledì, nell’ambito della riorganizzazione predisposta per affrontare l’aumento della produzione dei rifiuti nei mesi più caldi.

Da lunedì, dunque, si torna al calendario abituale.

Il secco indifferenziato torna al lunedì

Cambia anche il giorno dedicato al secco indifferenziato. Nel periodo estivo la raccolta era stata spostata al giovedì. Dal 21 settembre tornerà invece ad essere effettuata ogni lunedì.

Il giovedì non sarà più previsto il porta a porta ordinario e sarà destinato ad altri servizi ambientali. Resterà soltanto il ritiro programmato dei pannoloni.

Il calendario completo

Questo il calendario previsto per le utenze domestiche:

Lunedì: secco indifferenziato e umido organico

secco indifferenziato e umido organico Martedì: carta e cartone

carta e cartone Mercoledì: umido organico e vetro

umido organico e vetro Giovedì: nessuna raccolta porta a porta, salvo il servizio pannoloni

nessuna raccolta porta a porta, salvo il servizio pannoloni Venerdì: umido organico

umido organico Sabato: plastica e alluminio

plastica e alluminio Domenica e festivi: nessuna raccolta

I mastelli dovranno essere esposti, come sempre, dalla sera precedente al giorno di raccolta.

Cambia anche il calendario delle attività commerciali

Con la conclusione della rimodulazione estiva viene ripristinato anche il normale calendario per le utenze non domestiche, che nei mesi scorsi aveva subito alcune modifiche.

Il Comune invita cittadini e attività commerciali a prestare attenzione al ritorno al calendario ordinario, evitando soprattutto di lasciare fuori i mastelli nei giorni non previsti.

Insomma, archiviata l’estate, a Mazara anche la raccolta dei rifiuti torna alla sua routine. E, almeno sul calendario, il giovedì torna ad essere un giorno senza mastelli davanti alle porte.



