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Sport

» Pallamano
20/09/2026 16:46:00

Arpie tritatutto: contro Padova arriva la seconda vittoria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2026/1789915572-0-arpie-tritatutto-contro-padova-arriva-la-seconda-vittoria.jpg

Senza rivali. L'Handball Erice straccia la Cellini Padova nella seconda giornata del campionato di serie A di pallamano femminile, con il punteggio di 36-21, mettendo in risalto una superiorità totale nei confronti delle venete.

E per le ericine si tratta della seconda vittoria nelle due partite di campionato disputate fino ad ora, considerato che la settimana scorsa il sette delle Arpie ha vinto il derby con Trapani.

Erice mette subito in chiaro le cose, partendo a razzo e portandosi 5-1 dopo soli 7 minuti. L'incontro è già indirizzato, anche perché le padrone di casa trovano facilmente le proprie soluzioni offensive.

Padova prova a recuperare, quando si porta sul 7-3, ma è un’illusione, perché Erice riprende a spingere ed a metà primo tempo è 11-5, anticipo del 21-10 con il quale si chiude la prima frazione di gioco, nella quale si mette in mostra la giovanissima Alexis Ascorti, classe 2008.

Nel secondo tempo Erice gestisce, con tranquillità, arrivando a chiudere con un perentorio 36-21.

“Siamo molto contente del risultato e dell’intensità di gioco, rimasta di alto livello per tutto il corso dei sessanta minuti - sono le parole di Nicole Bernabei, centrale dell'Handball Erice -. È chiaro che possiamo migliorare anche nelle conclusioni offensive, godiamo di un grande potenziale. Credo che i nostri progressi debbano materializzarsi anche nei ripiegamenti difensivi. Insomma, abbiamo ampi margini di miglioramento ed è giusto che sia così in questa fase della stagione”.



Pallamano | 2026-09-16 18:14:00
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