Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day alla Palestra Grillo

20/09/2026 09:00:00

Progetto Volley riapre le porte della palestra e dà il via alla nuova stagione sportiva a Marsala. I primi appuntamenti sono in programma lunedì e giovedì, dalle 17:30 alle 18:30, alla Palestra Grillo.

Gli open day di questa settimana sono dedicati a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, che potranno provare il minivolley e avvicinarsi alla pallavolo in modo semplice e graduale.



A guidare le attività saranno Gaspare Viselli e il padre Giuseppe, presenza storica della pallavolo marsalese. Due figure conosciute e preparate, che da anni lavorano con bambini e ragazzi, mettendo al centro non solo la tecnica, ma anche la crescita personale e il valore del gruppo. Al loro fianco, l’intero staff tecnico di Progetto Volley, parte integrante di un lavoro costruito e condiviso in palestra.



Si parte dai più piccoli

L’obiettivo degli open day è permettere ai bambini di entrare in palestra, conoscere lo sport e fare una prima esperienza tra esercizi, gioco e primi fondamentali della pallavolo.



«Lo sport, soprattutto da piccoli, non è soltanto tecnica – spiega Gaspare Viselli –. È movimento, benessere, stare con gli altri, imparare le regole del gruppo, creare amicizie e crescere insieme. Abituare i bambini a fare attività fisica fin dalla giovane età è importante, e la palestra può diventare un luogo in cui imparare a stare bene con sé stessi e con gli altri».



Per Progetto Volley il lavoro con i più giovani parte proprio da qui: far vivere la palestra come un luogo di crescita, socialità e gioco di squadra.



Questa settimana si comincia con la fascia 6-10 anni. Dalla prossima settimana le attività saranno aperte anche ai ragazzi dagli 11 anni in poi.



Dove e quando

Gli open day di Progetto Volley si terranno alla Palestra Grillo di Marsala, lunedì e giovedì dalle 17:30 alle 18:30.

Per informazioni è possibile contattare il professor Gaspare Viselli ai numeri 339 8299806 e 320 9211328.



Progetto Volley è presente anche su Facebook e Instagram con i propri canali ufficiali.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



