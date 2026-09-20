Meteo Sicilia oggi 20 settembre: allerta gialla, piogge anche nel Trapanese. A Marsala migliora dalla sera

20/09/2026 08:17:00

La domenica parte con l’allerta gialla su tutta la Sicilia, ma nel Trapanese il maltempo non dovrebbe occupare l’intera giornata. Oggi, domenica 20 settembre, sono possibili rovesci e temporali, soprattutto nelle prime ore e nelle zone interne, mentre tra Trapani e Marsala il pomeriggio dovrebbe trascorrere soprattutto tra molte nuvole e qualche apertura. In serata il tempo tenderà a migliorare. La Protezione Civile nazionale indica per tutta l’Isola allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Allerta gialla in tutta la Sicilia

Il bollettino ufficiale della Protezione Civile comprende oggi tutte le zone siciliane: tra queste la Nord-Occidentale con Egadi e Ustica e la Sud-Occidentale con Pantelleria, quindi anche il territorio trapanese. Il rischio indicato è quello legato a temporali e criticità idrogeologiche. Non risultano allerte arancioni o rosse. (Mappe Protezione Civile)

L’Aeronautica Militare conferma una domenica ancora instabile soprattutto al Sud: piogge e temporali potranno interessare Sicilia, Calabria e aree ioniche, con fenomeni in graduale attenuazione soltanto verso sera.

Trapani: pioggia al mattino, poi molte nuvole

A Trapani la mattinata si apre con cielo nuvoloso e possibilità di pioggia debole, con probabilità intorno al 70-75% nelle prime ore. Le temperature saliranno dai 22-23 gradi del mattino fino a circa 27 gradi nel pomeriggio. Dalla tarda mattinata le precipitazioni dovrebbero diventare meno probabili, lasciando spazio soprattutto a cielo molto nuvoloso; in serata sono previste schiarite più ampie.

Il vento sarà inizialmente debole da Sud-Est, poi ruoterà progressivamente verso Nord e Nord-Ovest. Le raffiche resteranno generalmente contenute, attorno ai 10-15 km/h nelle ore pomeridiane.

Marsala: 23-27 gradi, nuvole e qualche pioggia

Quadro simile a Marsala. Nelle prime ore sono previste piogge deboli, con probabilità attorno al 70-75%, poi il cielo resterà in gran parte nuvoloso per buona parte del pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 22-23 e 27 gradi. (Meteo.it)

Il miglioramento più netto dovrebbe arrivare dopo le 19-20, quando le nuvole inizieranno a diminuire e il cielo diventerà poco nuvoloso.

Il vento cambierà direzione nel corso della giornata: da Est e Sud-Est al mattino, poi Nord e Nord-Ovest nel pomeriggio, con raffiche che potranno raggiungere 18-19 km/h.

Mare tranquillo sotto costa, più mosso al largo

Sotto costa, sia davanti a Trapani sia davanti a Marsala, le elaborazioni locali indicano mare calmo o poco mosso. La temperatura dell’acqua resta elevata: circa 27 gradi a Trapani e 25 a Marsala.

L’Aeronautica Militare segnala però mari da poco mossi a localmente mossi, soprattutto sul Canale di Sicilia. In presenza di temporali sono possibili temporanei rinforzi del vento e un aumento del moto ondoso.

Nel resto della Sicilia temporali soprattutto nelle ore centrali

Nel resto dell’Isola la situazione sarà piuttosto irregolare. Al mattino sono possibili temporali soprattutto sul settore tirrenico e nel Messinese; nel pomeriggio l’instabilità tenderà a concentrarsi maggiormente sulle zone interne, con locali sconfinamenti verso le coste orientali. I venti resteranno generalmente deboli.

Le temperature massime si manterranno generalmente tra 24 e 26 gradi, con punte fino a circa 28 gradi in Sicilia.

Lunedì ancora qualche disturbo

Lunedì 21 settembre non arriverà ancora una stabilizzazione completa. Su Trapani resta possibile qualche breve rovescio, con temperature attorno ai 28 gradi.

A Marsala le temperature resteranno sostanzialmente stabili, tra 22 e 27 gradi. Le precipitazioni, se ci saranno, dovrebbero risultare molto più localizzate rispetto al weekend.

Martedì il miglioramento più deciso

Il passaggio più evidente è previsto martedì 22 settembre. Sul Trapanese aumenteranno sensibilmente le schiarite e le temperature potranno tornare verso 28-29 gradi.

La tendenza dell’Aeronautica Militare per la settimana 21-27 settembre indica infatti un regime prevalentemente anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale, con precipitazioni sotto la media su gran parte del Paese. La Sicilia centro-orientale potrà mantenere qualche episodio più instabile, mentre il settore occidentale dovrebbe beneficiare maggiormente della stabilità.

Non sarà necessariamente la fine definitiva delle piogge: tra mercoledì e giovedì le elaborazioni mantengono ancora la possibilità di qualche rovescio. Ma il cambio più significativo, per Trapani e Marsala, è atteso tra lunedì sera e martedì, quando torneranno sole e temperature quasi estive.



